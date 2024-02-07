前LE SSERAFIM金佳覽「退團1年近況曝光」！校方證實：不接受採訪
前LE SSERAFIM成員金佳覽，曾短暫與團體一起活動，出道初期因爆出霸凌爭議遭解約退團，儘管她曾為自己喊冤，但大眾反應卻相當兩極，為不影響團體運作，經紀公司最終選擇將她退團。如今，時隔一年多，近日傳出金佳覽將參加今（7）日首爾公演藝術高中的畢業典禮，消息一公開，立刻登上了熱搜，不過學校方面也回應到，金佳覽目前非藝人，因此不會站在「藝人照相牆」接受媒體採訪。
記者張芸婷／綜合報導
今日是金佳覽就讀的首爾公演藝術高中畢業典禮，照理來說應屆畢業生都會參加，不過根據韓媒《10ASIA》獨家報導，學校相關人士表示，「學校的照相牆，是為讓記者採訪就讀本校藝人所設置的，而金佳覽目前因為沒有所屬經紀公司，且已退出LE SSERAFIM，是非藝人身分，因此似乎沒有接受訪問的必要。」
金佳覽2022年5月以LE SSERAFIM成員出道，而後傳出霸凌爭議，話題越燒越烈，最後於同年7月退出團體，雖然金佳覽曾公開否認自己校園霸凌的嫌疑，並還原當時的事發經過，但退團已成事實。
金佳覽自退出LE SSERAFIM後，她便重返校園做回普通人，據了解，她目前已經被「建國大學戲劇系」錄取，由於建國大學誕生過不少知名藝人，因此引起外界猜測，她可能會重返演藝圈，並作為演員再次展開活動。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道