安心豚瘦肉精哪來的？台糖憂商譽損失 廖偉翔籲檢調介入調查
台中市政府和食藥署都檢出台糖梅花豬肉含瘦肉精西布特羅，但瘦肉精究竟從哪裡來？現在還是一個謎。台中市立委廖偉翔、羅廷瑋今開記者會，強調現在的重點不是對抗，是合作為人民查出真相，呼籲檢方介入調查。台糖公司副總經理蕭基淵表示，此事件已對台糖商譽造成傷害，現在只想知道真相、找到問題、儘快恢復商譽、還給台糖公道。
記者顏幸如／台中報導
台糖梅花肉片被台中市政府檢出含瘦肉精西布特羅，立委廖偉翔今（7）日舉行記者會，要求台糖公開飼養用藥紀錄、檢驗紀錄。列席的台糖副總經理蕭基淵強調，台糖豬隻從配種、飼養到銷售一條龍，每次檢驗都合格，絕對沒有使用瘦肉精，更何況西布特羅並非動物用藥，台糖不可能採買。
蕭基淵表示，台糖出一批豬是100頭，這批有另7盒梅花豬肉，分別送畜產會、SGS、食藥署實驗室檢驗，都沒有問題，目前通路上6萬盒已全部下架，但事件對台糖造成的傷害已經很大。
蕭基淵說，發生這種事情，台糖也覺得很不可思議，食安是國人都關心的話題，台中市政府決定公布檢驗結果，他表示尊重，但台糖確定沒用過這種東西，也沒有公權力能調查，只希望政府追出真相、還給台糖清白。
廖偉翔說，網路買得到西布特羅、農業部說是「單一個案」，整個食安個案發展至今，變成人民無法信任的政治事件，「搞得中央地方在互相對抗、那包肉好像被下毒一般」，現在最重要的是還給人民真相，他呼籲檢調介入調查。台中地檢署則表示，對該案持續關注中。