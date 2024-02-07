過年最凍探8度！今入夜變天「除夕濕冷地獄」 春節天氣一圖秒懂
春節連假正要開始，華南雲雨區和冷氣團陸續報到，今（7 ）日晚間到小年夜水氣最多、雨勢最大，全台逐漸濕冷有感，中部以北有局部較大雨勢，基隆北海岸、大臺北山區有局部大雨，3000公尺以上高山有機會降雪，這波冷氣團最低溫在除夕晚間到初一清晨，低溫下探8度，初四後各地才會緩慢回暖。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員林定宜表示，華南雲雨區東移加上強烈大陸冷氣團影響，台灣附近水氣增多，今晚到小年夜雨勢明顯，北部、東北部、馬祖有陣雨，中部、彭湖、金門有短暫陣雨，其他地方局部短暫陣雨，中部以北要留意叫大雨勢，基隆北海岸、大臺北山區有局部大雨發生機率。
由於水氣跟低溫配合下，中部以北3000到3500公尺以上高山有降雪機會，想要在過年期間追雪的民眾，可進一步關注天氣動態。
溫度方面，小年夜各地寒冷，中部以北、東北部低溫剩下12度至14度，越晚氣溫越低，其他地區15度至18度，中部以北高溫也只剩下15度，其他地區15度至22度。
除夕同樣受到大陸冷氣團影響，各地依舊寒冷，不過除夕之前為濕冷，各地都有降雨機會，初一之後水氣轉乾，不過初一轉變過程中，基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地方多雲。
這波冷氣團在除夕以前整天濕冷，中部以北最低下探10度，空曠地區再低1至2度，局部地區低溫下探8度，初一前為平流冷空氣最強時刻；初二、初三水氣轉乾，各地多雲到晴，西半部留意輻射冷卻影響，日夜溫差大，降雨剩下東半部有零星短暫雨。
初四白天強烈冷氣團減弱，氣溫回升不過要留意輻射冷卻導致的日夜溫差，初四、初五氣溫持續回升，各地多雲到晴、降雨少，僅東半部有零星短暫雨。