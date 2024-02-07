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44億陸劇《大唐狄公案》開播！張若昀黑化當反派　她篡位最美女皇

▲張若昀的懸疑陸劇《大唐狄公案》號稱斥資44億。（圖／翻攝微博）
▲張若昀的懸疑陸劇《大唐狄公案》號稱斥資44億。（圖／翻攝微博）

記者羅凌筠／綜合報導

號稱斥資10億（約台幣44億元）的懸疑陸劇《大唐狄公案》昨（6）日開播，性格男星周一圍在本劇飾演唐代著名宰相狄仁傑，歷經鳳印案、屏風案、黃金奇案等9大懸案，在朝廷懲奸除惡，這部戲改編自荷蘭作家高羅佩的同名小說，還有李晨、張若昀、王麗坤等實力派演員助陣，鍾楚曦扮「最美女皇」武則天，氣勢媲美影史經典劉嘉玲、范冰冰等人。

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▲性格男星周一圍飾演《大唐狄公案》主人公「狄仁傑」。（圖／翻攝微博）
▲性格男星周一圍飾演《大唐狄公案》主人公「狄仁傑」。（圖／翻攝微博）
劇情大綱

故事講述大唐初年，象徵皇后權力的鳳印丟失，並引發矯詔殺害當朝官員的事件，赴京趕考的狄仁傑無意中捲入一樁離奇殺人案，他在查案時發現殺人案與鳳印丟失事件暗合，隨著調查逐步深入，逐漸揭露了案件背後的龐大陰謀。

▲《大唐狄公案》鍾楚曦（中）詮釋的「武后」城府極深。（圖／翻攝微博）
▲《大唐狄公案》鍾楚曦（中）詮釋的「武后」城府極深。（圖／翻攝微博）
卡司陣容

與章子怡合作《上陽賦》走紅的周一圍，在《大唐狄公案》裡，捲入老師「魏無疾」與皇后「武則天」的朝廷鬥爭，不得不提鍾楚曦扮武后城府極深，玩弄權臣於股掌之間，而《慶餘年》男主角張若昀詮釋反派「刁小官」，瘋狂笑聲讓人毛骨悚然，也相當有看點。

▲《大唐狄公案》特效鏡頭將近2萬顆。（圖／翻攝微博）
▲《大唐狄公案》特效鏡頭將近2萬顆。（圖／翻攝微博）
時代背景

此外，《大唐狄公案》以電影般的細膩質感獲得好評，不過戲裡繁華的長安城坊肆林立、人潮熙攘，竟是靠AI技術輔助生成，街道的寬窄、磚瓦的顏色、樓宇的風格，都是根據歷史記載1比1還原，甚至連雲層、晚霞都可以隨意增減，特效鏡頭接近2萬顆。

追劇攻略

《大唐狄公案》於2月6日起於優酷播出，2月6日至15日每天更新2集（除夕、初一停更）。2月19日起周一至周四每天更新2集，2月26日起每天更新1集。非會員2月6日至16日每天更新1集（除夕、初一停更），2月19日起周一至周五每天更新1集。

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