終結賴清德弱勢總統的連任之路！藍營點將　2028選大位的可能是他

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盤點藍營可能挑戰的人選分別是：
1.台中市長盧秀燕
盧秀燕現在是藍營最大諸侯，2024年操盤立委選戰，讓台中國民黨立委多拿回4席，總共6席立委，可說是大獲全勝，更延攬民眾黨立委參選人蔡壁如進入市府，真正展現藍白合；盧秀燕將在2026年卸任台中市長，面對2028年總統大選，也沒有落跑問題，是藍營中最有政治實力及正當性的人選。
2.立法院長韓國瑜
韓國瑜2018年終結民進黨在高雄長期執政之路，到達人生巔峰，後來代表國民黨角逐2020年總統失利，高雄市長職務又被罷免，韓國瑜轉而低調，開始做公益、出書，直到為2024年總統候選人侯友宜、全台立委輔選而復出，仍有高人氣，同時韓也被列為國民黨不分區第一名，更順利當選立法院長，政治能量不減，勢必有人將會再次點名他參選2028年總統。
3.國民黨主席朱立倫
朱立倫是國民黨培養的接班梯隊，學經歷優異，是最佳的總統參選人人選，只是受到2016年換柱事件影響，重傷形象，後來2020年黨內初選也挑戰失利，流失民意基礎；2021年朱立倫接任黨主席後，2022年縣市長選舉大獲全勝，贏得15個縣市長，打下重要一仗，2024年總統立委選戰，雖未贏回執政權，但提出了亮眼的不分區名單、立委席次大幅增加，穩固的朱立倫的政治實力，2028年朱立倫沒有包袱，也將成為角逐總統的熱門人選。
4.台北市長蔣萬安
蔣萬安是黨內青壯世代的政治明星，不但學經歷豐富，更有著帥氣的外貌，擁有開拓年輕選票的能力，是國民黨重要的接班梯隊，也被視為是未來挑戰總統大位的人選。只是2028年蔣萬安仍在台北市長第二任的任期內，若直攻總統會有落跑的問題，但相信勢必也會被點名，為國民黨贏回政權。