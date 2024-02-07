影／勇士「8字箴言」沒聽進去！還傷了周桂羽 讓許總大發雷霆
2023-24年東亞超級聯賽小組賽最後一場，富邦勇士今（7）日在主場對上安養正官庄赤紅火箭，最終勇士以70：84敗陣，儘管已確定無緣晉級，但勇士仍期望在新年前最後一戰打出好球，總教練許晉哲賽前不斷強調「全力以赴，全力求勝」8字箴言，但球員卻打得荒腔走板，讓許總一度大發雷霆。
記者路皓惟/台北報導
賽前強調的八字箴言「全力以赴，全力求勝」，球員似乎沒有聽進去，許總表示：「賽前我們一直灌輸球員這個觀念，但比賽中就是有人不專注，沒有依照教練團的設定走，大家都打自己的，導致上半場大量失分。」許晉哲透露球員亂打一通，讓他在中場休息時大發雷霆。
許晉哲提到，下半場試圖通過調整陣型來挽回局面，包括讓石博恩打到三號位，「這是我們沒練過的，但石博恩很願意去聽我們講的話，下半場失分也稍微止住。」
勇士不僅輸掉了比賽，周桂羽還在比賽中不幸受傷，許總表示他最擔心的事情發生了，「目前他比較大的疼痛在腰部，防護員說是沒有傷到骨頭，希望腰部不要有腫起來的狀況，至於頭部則要觀察會不會頭昏，如果有就要去醫院做進一步檢查。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁