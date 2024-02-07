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最狂高中生Ado嘶吼103分鐘！羞曝抵台行程很開心　嗨翻北流5千人

▲日本最狂高中生Ado降臨北流，嘶吼103分鐘嗨翻5千位歌迷，害羞自曝抵台行程，讓她很開心。（圖／Ado YouTube）
▲日本最狂高中生Ado降臨北流，嘶吼103分鐘嗨翻5千位歌迷，害羞自曝抵台行程，讓她很開心。（圖／Ado YouTube）

記者詹鎰睿／綜合報導

日本「最狂高中生」歌手Ado今（7）日晚間降臨台北音樂流行中心，而且全程103分鐘嘶吼飆唱，不僅帶來好幾首經典動漫歌曲，還親切地用台語跟歌迷們打招呼，「打給賀！」而且Ado更悄悄透露來台的行程，讓現場5千位歌迷嗨到炸裂，大呼過癮。

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首次來台開唱的Ado，先是以驚人清唱嗓音揭開序幕，隨後帶來超夯的《航海王劇場版：紅髮歌姬》主題曲〈新時代〉，瞬間炒熱現場氣氛，緊接著是出道即巔峰的成名曲〈煩死了〉，超強搖滾嗓音全開，站在籠子裡又唱又跳，與現場5千位歌迷們狂歡，場面炸到不行。

▲作為覆面系歌手，Ado從未公開露面，僅用人影詮釋歌曲來表演。（圖／Ado YouTube）
▲作為覆面系歌手，Ado從未公開露面，僅用人影詮釋歌曲來表演。（圖／Ado YouTube）
作為「覆面系歌手」的Ado，出道以來從未露過真面目，每次表演都是站在四方型的籠子裡面，透過舞台絢麗的燈光，所呈現出來的人影，搭配浮誇的手舞足蹈與嘶吼嗓音來詮釋歌曲，神祕感十足的她，總是能讓歌迷陷入瘋狂，才出道短短幾年立刻登上日本人氣歌手龍頭。

除了〈新時代〉、〈煩死了〉，Ado還帶來〈逆光〉、〈Freedom〉、〈千本櫻〉、日劇《派遣女醫X》的〈小阿修羅〉以及動漫《間諜家家酒2》的片頭曲〈Kura Kura〉，甚至翻唱歌手松原美紀city pop名曲〈Stay with Me〉，全程103分鐘絕無冷場，讓歌迷意猶未盡。

有趣的是，Ado本人十分親民，用標準的台語向大家打招呼：「打給賀！」詢問大家玩得開不開心，過程中還不斷穿插中文的「謝謝」表達謝意。此外，她還透露已經完成喝珍珠奶茶、逛夜市的行程，「我覺得很開心喔！」略帶害羞的語氣，掀起全場尖叫聲。

見到台灣歌迷們的日文功力後，讓Ado滿是吃驚，「大家日文都好強喔！」也慶幸見到大家的反應，才讓她瞬間感到安心。最後，Ado唱完兩首安可曲後，與歌迷們相約「下次要再見面喔！謝謝大家！」也為這趟台灣巡迴演出劃下完美句點。

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