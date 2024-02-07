最狂高中生Ado嘶吼103分鐘！羞曝抵台行程很開心　嗨翻北流5千人

我是廣告 請繼續往下閱讀
作為「覆面系歌手」的Ado，出道以來從未露過真面目，每次表演都是站在四方型的籠子裡面，透過舞台絢麗的燈光，所呈現出來的人影，搭配浮誇的手舞足蹈與嘶吼嗓音來詮釋歌曲，神祕感十足的她，總是能讓歌迷陷入瘋狂，才出道短短幾年立刻登上日本人氣歌手龍頭。
除了〈新時代〉、〈煩死了〉，Ado還帶來〈逆光〉、〈Freedom〉、〈千本櫻〉、日劇《派遣女醫X》的〈小阿修羅〉以及動漫《間諜家家酒2》的片頭曲〈Kura Kura〉，甚至翻唱歌手松原美紀city pop名曲〈Stay with Me〉，全程103分鐘絕無冷場，讓歌迷意猶未盡。
有趣的是，Ado本人十分親民，用標準的台語向大家打招呼：「打給賀！」詢問大家玩得開不開心，過程中還不斷穿插中文的「謝謝」表達謝意。此外，她還透露已經完成喝珍珠奶茶、逛夜市的行程，「我覺得很開心喔！」略帶害羞的語氣，掀起全場尖叫聲。
見到台灣歌迷們的日文功力後，讓Ado滿是吃驚，「大家日文都好強喔！」也慶幸見到大家的反應，才讓她瞬間感到安心。最後，Ado唱完兩首安可曲後，與歌迷們相約「下次要再見面喔！謝謝大家！」也為這趟台灣巡迴演出劃下完美句點。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道