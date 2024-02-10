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MixerBox 「AI機器人」超強！10組過年攻略神器　親戚考題全破解

▲MixerBox日前推出全新的客製化AI機器人，針對過年，《NOWnews》整理10組過年應景攻略，讓你先查好回應套路，一秒神回親友的尷尬問題。（圖／記者周淑萍攝）
▲MixerBox日前推出全新的客製化AI機器人，針對過年，《NOWnews》整理10組過年應景攻略，讓你先查好回應套路，一秒神回親友的尷尬問題。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

過年期間難免會遇到不熟的親戚要來拜年尬聊，像是何時結婚？薪水多少？雖然多數人都知道是地雷問題，但遠方親戚難擋熱切的關心，還是忍不住會開口問，即便你臉上三條線還是要忍住好好回！想要知道怎麼一秒神回就來試試MixerBox 推出全新的「AI 機器人」，提供用戶客製化聊天機器人，且自製的AI機器人還能開放給大家使用。《NOWnews》整理10組過年應景攻略，讓你先想好回應套路，同時還能透過機器人尋找走春景點或是龍年吉祥話。

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📍1 AI 過年親戚問答產生器（連結請點）
過年親戚問什麼時候要結婚、薪水多少或是有沒有另一半，直接點連結，讓聊天內容直接句點，但又不失禮貌，成熟大人都要學。

📍2 AI 社牛啟發器（連結請點）
不想社交，但過年還是要努力開啟體內的社交系統，如果你連話題都懶得費心思，經由社牛啟發器，立即給你深度對話，怎麼跟長輩聊天、第一次見家長聊什麼都能快速打包。

▲過年還是要努力開啟體內的社交系統，如果你連話題都懶得費心思，經由社牛啟發器，立即給你深度對話例句。（圖／翻攝官網）
▲過年還是要努力開啟體內的社交系統，如果你連話題都懶得費心思，經由社牛啟發器，立即給你深度對話例句。（圖／翻攝官網）
📍3 過年去哪兒！（連結請點）
「好無聊啊」想要堵住小孩的嘴，先來問問過年去哪兒AI機器人，親子走春、哪裡適合帶長輩的出遊，想找兩人的浪漫景點，快速查看。

📍4 龍年吉祥話（連結請點）
過年拜年，已經詞窮的話，經由AI推薦龍年賀詞、創意吉祥話或是春聯佳句，感覺自己都變好聰明。

📍5 AI 禮金達人（連結請點
過年紅包不知道要包多少，禮金達人提供好建議。

📍6 AI 桌遊指南（連結請點）
不出門人擠人，待在家不無聊，就讓AI推薦家庭桌遊、適合六人玩的桌遊或是近期流行的桌遊類型。

📍7 交友順練師（連結請點）
大年初五開市，又碰巧遇到西洋情人節，那個女生跟經常和我聊天是對我有意思嗎？面對木頭男該怎麼示愛，當局者迷的愛情小綿羊，請來交友順練師報到。
 

▲大年初五開市，又碰巧遇到西洋情人節，那個女生跟經常和我聊天是對我有意思嗎？面對木頭男該怎麼示愛，當局者迷的愛情小綿羊，請來交友順練師報到。（圖／翻攝官網）
▲那個女生跟經常和我聊天是對我有意思嗎？面對木頭男該怎麼示愛?當局者迷的愛情小綿羊，請來交友順練師報到。（圖／翻攝官網）

📍8 無情的飲料推薦機器（連結請點）
親友聚在一起，來一杯手搖飲邊吃零食邊嗑八卦，讓心情超舒爽！至於要點哪一間有選擇障礙的人來試試「無情飲料推薦機器」，隨機轉出哪家就點哪家，不要再拖了，現在就訂起來！

📍9 大樂透威力彩組合推薦（連結請點）
為你無腦隨機生成符合威力彩規則的數字組合，雖然這些數字是隨機生成，不保證中獎，卻能快速提供你靈感，另外，中獎也不用分紅，很可以。

📍10 AI 影推達人（連結請點）
想看電影又沒有想法，同樣透過機器人可以尋找近期熱門電影，也能尋找特定類型的影片。

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