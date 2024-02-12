2024新春必追動畫！「5部神作」這裡免費看　再衝電影院找安妮亞

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🟡《SPY x FAMILY 間諜家家酒》：安妮亞靠可愛拯救世界
《SPY×FAMILY間諜家家酒》主要描述一位超級間諜「黃昏」洛伊德，因為任務需要，因緣際會下與敵國殺手「睡美人」約兒結婚，並認養有讀心超能力的女孩安妮亞，後續擁有預知未來能力的狗狗彭德也被一家領養，三人一狗相互隱藏真實身分與能力，一個虛假家庭的日常喜劇就此上演。
目前《間諜家家酒》電視動畫已經有37集，近期更推出劇場版 《SPY x FAMILY CODE: White》，目前在全台各大戲院皆仍火熱上映中，因此此刻更是補番的好時機，快在年假結束前一次看完，再到電影院看安妮亞跟彭德如何拯救世界吧！
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🟡《香格里拉·開拓異境～糞作獵手挑戰神作》：戰鬥場景熱血破表的必看神作
VR網路遊戲題材不只在現實世界夯，在動漫界更是已經炒到變成冷飯，但就是這堆冷飯之中，竄出了驚世神作《香格里拉·開拓異境》，故事講述主角陽務樂郎平時就鍾愛VR糞作遊戲，突破BUG、爛設定完成遊戲，直到他遇見了神作遊戲的《香格里拉·開拓異境》，與夥伴展開了驚天動地的冒險之旅。
目前《香格里拉·開拓異境～糞作獵手挑戰神作》進入新篇章「自此岸獻上飽含愛意的花束」，主角與七大種之一「守墓的衛札艾蒙 」展開激鬥，動畫的戰鬥畫面的製作精良程度，更是驚豔全球動漫迷，這次過年期間更是觀看這段驚心動魄劇情的最好時機。
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🟡《葬送的芙莉蓮》：觸動人心的現象級神作
勇者打敗魔王卻不是故事的終點！《葬送的芙莉蓮》講述了精靈族的魔法使芙莉蓮，在與勇者欣梅爾等人擊敗魔王後，卻因為物種壽命間的差距，逐漸見證了戰友們的逝去，但同時也與新的夥伴展開旅程，讓原本對於類漫不關心的芙莉蓮開始想要更了解人類的感情，這場救贖之旅還在持續當中。
葬送的芙莉蓮播出之後，也成為2023年的現象級作品，目前電視動畫劇情更進入了新高潮《魔法考試篇》，農曆春節就是一次趕上進度的最佳時機。
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🟡《我獨自升級》：韓漫天花板！弱雞主角逆襲之路
《我獨自升級》被譽為韓國網路漫畫天花板，在全球突破140多億累積觀看次數，先前宣布動畫化時就造成轟動，其電視動畫由日本動畫公司A-1 Pictures擔任動畫製作，並於今年1月6日開播，預計播放12話，目前已播放了一半，劇情也來到了第二個高潮處，是非常適合補番的時機點。
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🟡《我內心的糟糕念頭》：甜到不行的超萌戀愛喜劇
《我內心的糟糕念頭》是講述個性陰沉的中二病少年市川京太郎與開朗的美少女山田杏奈這兩人之間的戀愛喜劇。2023年第一季動畫播放完畢後，又在2024年1月開始播放第二季，因此現在開始追番，可以一口氣狂看18集。
筆者認為，《我內心的糟糕念頭》可以說是近年來描述青少年青澀戀愛最有深度的作品，但觀賞動畫必須要撐過有些苦悶的第一集，只要一越過那個尷尬的鋪陳期，就能體驗到前所未有的酸澀戀愛喜劇。
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