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過年走春塞車神隊友！MixerBox Podcast 5大必追親子頻道推薦

▲過年出遊怕塞車，爸媽先把好聽的Podcast頻道追起來，就能隨時Play。《NOWnews》從免費的「MixerBox 播放器」選出平台上5大熱門親子 Podcast 推薦。(圖／記者周淑萍攝)
▲過年出遊怕塞車，爸媽先把好聽的Podcast頻道追起來，就能隨時Play。《NOWnews》從免費的「MixerBox 播放器」選出平台上5大熱門親子 Podcast 推薦。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

過年出遊，如果遇到塞車，然後車上的孩子開始無限循環問「到了嗎？到了嗎？」為了維持家庭和諧，過年不要罵孩子！爸媽先把好聽的Podcast追起來，就能隨時Play。《NOWnews》從免費的「MixerBox 播放器」選出平台上5大熱門親子 Podcast 推薦，讓孩子從台北聽到高雄，不會喊「無聊」。

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MixerBox 全能播放器站上擁有超過 1 億首免費歌曲與 海量Podcast 節目，全球累計下載次數已突破 5 億次，是台灣聽眾最常使用的聽音樂平台之一。MixerBox 全能播放器曾多次拿下台灣 App Store 與 Google Play 音樂類排行榜冠軍，2023 年更是再度成為台灣 iPhone 全年度前 20 大熱門免費 App 之一。針對過年期間《NOWnews》推薦5大熱門親子頻道，降低過年塞在車陣裡的煩悶感。

📍《GK爸爸原創故事繪本》

在平台上已經累積13.5萬粉絲，擁有1710萬的下載次數，屢屢成為MixerBox Podcast熱門頻道之一。頻道內的故事希望啟發孩子創造、想像力，同時結合108課綱核心素養，以多位原創IP角色串聯故事宇宙，橫跨經典童話、日常養成、科普知識、自我認同，趣味十足。特別在春節期間推出《QQ俠》第一季 大全集，一次聽2小時。

▲MixerBox Podcast。(圖／記者周淑萍攝)
▲《GK爸爸原創故事繪本》特別在春節期間推出《QQ俠》第一季 大全集，一次聽2小時。(圖／記者周淑萍攝)
📍《媽爹講故事》

超過800萬次的下載量，希望替孩子打造多樣化的精品故事與有聲內容，結合快樂，多元，成長三大核心理念，提供上千個原創與改編IP內容，包含繪本、童話、科普、歷史、寓言等，是熱門Podcast頻道之一。

📍《欖仁媽媽說故事》

榮獲第22屆台灣兒少優質節目聲音評鑑、《促進性別平等教育獎》入圍，第一個以SDGs（聯合國17項永續發展目標）為主軸的華文兒童原創Podcast節目。由欖仁媽媽原創，用好玩的方式接觸國際新聞、台灣在地故事，還有學簡單的各種語言，提升閱讀、表達、創作等的想像素養，內容適合4-10歲的親子共同收聽，

📍《聽故事學英文》

擁有19萬的粉絲量，突破1000萬的下載次數。Sandy老師溫柔又充滿活力的聲音相當吸引人，用生動活潑的內容，讓小孩都能默默地吸收實用的英文，其中Sandy老師的兒子Eno也經常出現在頻道中，稚嫩的童言童語，大人聽起來也相當療癒。

📍《從前從前》

童話阿姨溫柔的說故事聲音，讓孩子每週都在鎖定更新，也讓家長都能個放鬆的偷閒時光，除了有各種童書繪本、寓言童話，還有童話阿姨自創的爆笑故事。從說故事、角色扮演到學動物叫聲，童話阿姨全部包辦，且每則故事都讓孩子學會一句英文會話。

▲《從前從前》裡的童話阿姨，有著溫柔說故事聲音，讓孩子每週都在鎖定更新，也讓家長都能個放鬆的偷閒時光。（圖／翻攝官網）
▲《從前從前》裡的童話阿姨，有著溫柔說故事聲音，讓孩子每週都在鎖定更新，也讓家長都能個放鬆的偷閒時光。（圖／翻攝官網）

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