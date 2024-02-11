過年走春塞車神隊友！MixerBox Podcast 5大必追親子頻道推薦

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📍《GK爸爸原創故事繪本》
在平台上已經累積13.5萬粉絲，擁有1710萬的下載次數，屢屢成為MixerBox Podcast熱門頻道之一。頻道內的故事希望啟發孩子創造、想像力，同時結合108課綱核心素養，以多位原創IP角色串聯故事宇宙，橫跨經典童話、日常養成、科普知識、自我認同，趣味十足。特別在春節期間推出《QQ俠》第一季 大全集，一次聽2小時。
📍《媽爹講故事》
超過800萬次的下載量，希望替孩子打造多樣化的精品故事與有聲內容，結合快樂，多元，成長三大核心理念，提供上千個原創與改編IP內容，包含繪本、童話、科普、歷史、寓言等，是熱門Podcast頻道之一。
📍《欖仁媽媽說故事》
榮獲第22屆台灣兒少優質節目聲音評鑑、《促進性別平等教育獎》入圍，第一個以SDGs（聯合國17項永續發展目標）為主軸的華文兒童原創Podcast節目。由欖仁媽媽原創，用好玩的方式接觸國際新聞、台灣在地故事，還有學簡單的各種語言，提升閱讀、表達、創作等的想像素養，內容適合4-10歲的親子共同收聽，
📍《聽故事學英文》
擁有19萬的粉絲量，突破1000萬的下載次數。Sandy老師溫柔又充滿活力的聲音相當吸引人，用生動活潑的內容，讓小孩都能默默地吸收實用的英文，其中Sandy老師的兒子Eno也經常出現在頻道中，稚嫩的童言童語，大人聽起來也相當療癒。
📍《從前從前》
童話阿姨溫柔的說故事聲音，讓孩子每週都在鎖定更新，也讓家長都能個放鬆的偷閒時光，除了有各種童書繪本、寓言童話，還有童話阿姨自創的爆笑故事。從說故事、角色扮演到學動物叫聲，童話阿姨全部包辦，且每則故事都讓孩子學會一句英文會話。