22家吃到飽過年優惠！名字中2字Buffet半價　加碼松葉蟹腳無限吃

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於2月推出「龍鳳呈祥喜迎新春」活動，凡生肖屬龍、姓名裡有「龍」或「鳳」字，憑身分證入場即可享有半價優惠，過年期間午、晚餐價格每人為1,280+10%元，等於搭上優惠後午、晚餐每位只要704元，但是今（11）日大年初二不適用此活動，另外，初三也將加開下午茶時段。
餐點中可吃到餐聽招牌「爐烤肋眼牛排」、「現沖牛肉湯」，季節限定的「紅棗人蔘山藥仙草燉雞湯」、「鬱金香漁夫烤飯」，點心坊亦推出多款新作，像是「法芙娜草莓奇想」、「草莓巴斯克乳酪蛋糕」、「法式巧克力馬卡龍」等。
📍台北喜來登飯店-十二廚自助餐廳
原本於午餐、晚餐才吃得到松葉蟹腳，即日起至2月29日，下午茶時段加菜「松葉蟹腳吃到飽」，另還有燒烤牛腹肉、花蟹湯、鐵板烤肉等，自助下午茶大年初二餐價每人1290元＋10%，初三～初五每位1090元＋10％起。
📍台北六福萬怡酒店-敘日全日餐廳
2月12日至2
📍台北新板希爾頓酒店-悅市集自助餐廳
即日起至2月29日推出「2月新春回饋大方送，吃飯禮物我來送」活動，凡用餐人數 2 人消費滿 1,800 元，就送悅市集平日早餐劵乙張， 用餐人數 4 人消費滿 3,600 元，再贈送價值1,000元的精選白酒一瓶、若用餐人數 8 位消費滿 7,200 元，即贈價值1,188元的悅市集平日午晚餐自助餐劵乙張，現場消費及餐劵皆適用此活動。
📍大倉久和飯店-歐風館自助餐廳
即日起至3月31日推出干貝吃到飽，菜色包含鐵板燒干貝、干貝握壽司、寶船壽司、玉子豆腐佐松葉蟹肉汁等，過年期間餐價午餐1380元+10%、下午茶880元+10%、晚餐1680元+10%。單筆消費每達2,000元，即可獲得摸彩券乙張，獎項包含頭獎的神戶大倉酒店傳統風格樓層豪華客房三天兩夜雙人住宿(含每日兩客早餐，價值2萬6,000元)乙名；或是二獎，為大倉久和大飯店名門套房三天兩夜雙人住宿(含每日兩客早餐，價值8萬3,932元)等。
📍漢來海港自助餐廳7家分店＋島語自助餐廳
搭配漢來美食專屬的「來美食」APP推優惠，加入會員並於年節期間至2月14日止，單筆消費滿1,688元，即可獲得APP電子刮刮樂一張，刮開就有機會獲得最大獎漢來美食旗下品牌餐廳千元通用抵用券，此外，還有888元、500元、100元和50元不等的獎項，中獎機率百分百。漢來美食《來美食APP》下載方式為可至商店搜尋「來美食」，或手機點選（按此）即可安裝。漢來海港過年期間餐價午餐1380元+10%起（台北分店午餐1580元+10%起），島語在過年期間午餐收費2390元+10%、晚餐2790元＋10%。
📍晶華酒店-栢麗廳
即日起至2月29日，晶華酒店集團集團另一吃到飽品牌「泰市場」團隊進駐栢麗廳，將多道泰式經典料理與招牌菜色，限期快閃，等於在此期間，消費者可以僅一個價格就享用到兩間餐廳的菜色，包含「招牌月亮蝦餅」、「黃金咖哩蟹」、「現煮酸辣蝦湯」、「泰式檸檬魚」等，與「泰式奶茶」、「摩摩喳喳」等經典飲品。另外，3月1日起，泰市場將於大直英迪格酒店四樓為全新營業據點。栢麗廳過年期間午餐2280元＋10%起（初二2580元＋10%起）。
📍JR東日本大飯店台北-B1鉑麗安全日餐廳
針對農曆春節推出美國爐烤肋眼牛排、美國 Choice 帶骨牛小排、普羅旺斯香草羊排、法式燉牛舌、阿根廷生食天使紅蝦、日本北海道生食干貝、鮭魚卵手卷、鱈場蟹味噌湯等多道菜餚。初二午、晚餐額外提供「法式奶油焗烤龍蝦」 一品料理，每位成人限量乙份；另外，2月11日前另有紅葡萄酒無限暢飲。
📍台中星享道飯店-星饗道國際自助餐廳
推「龍‧蝦‧道」饗宴將有10道龍蝦料理輪番上陣，即日起至2月29日，各道龍蝦菜式用上多國料理手法，像是「奶油龍蝦披薩」，是以酥脆的餅皮加龍蝦肉與特製醬，鮮香豐富；也有重口味的「百味小龍蝦」，以多種香料醃漬調理小龍蝦；還有由日式錦囊發想、以豆皮裝著滿滿餡料「龍蝦沙拉珠寶袋」；以及由美式加州卷概念而研發出的「和風龍蝦海苔卷」。星饗道國際自助餐過年期間、即2月11日前每人餐價午餐與晚餐皆是1088元。
📍饗A Joy
春節期間，一次增加22道新春限定菜色，包含白松露海膽燉飯、海皇XO草蝦采頭糕、富貴金芋白鯧米粉、金滿蟹黃獅喜丸子、龍蝦手毬壽司、穴子星鰻握壽司、海膽琥珀毬、柚梅軟絲壽麵等。過年期間午餐3880元+10%、晚餐4880元+10%，等於晚餐餐價破5千。
📍馬辣集團
2月底之前推免費升級活動，只要身分證字號、健保卡號碼有「2、6、8」任兩碼，就能免費升級美國見島和牛吃到飽，或是三點蟹吃到飽等優惠。
▪ 熊一頂級燒肉：選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌享「美國見島和牛吃到飽」。
▪ 夯下去新潮和牛燒肉：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
▪ 哞哞屋和牛燒肉：選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，享「雲林北港烏魚子吃到飽」，並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶。
▪ 狗一下居酒食堂：全桌單點消費滿1000元，送「香烤鮭魚肚」1份（價值200元），可累贈。
▪ 涮樂和牛鍋物 食べ放題：選擇「極上和牛放題」方案，每位成人送1隻三點蟹；選擇「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案，可享三點蟹吃到飽。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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