2026六都諸侯大戰　這2市綠營將上演大亂鬥廝殺、北市他被評黑馬

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國民黨籍蔣萬安在2022年台北市長選舉中，拿下57萬逾票，贏過民進黨陳時中的43萬逾票及時任無黨籍黃珊珊的34萬逾票，爭取第二屆連任機會「毫無懸念」。綠營部分，擔任民進黨立法院黨團幹事長的綠委吳思瑤在媒體上有話語權及曝光度，立委三連霸的她能量強、形象清新，備受文化、藝文圈等領域人士支持；回鍋擔任立委的王世堅，擁有知名度、受年輕選民支持、聲量高，就有黨內人士直呼，「王世堅是一匹超級黑馬」，但最終仍要看他是否有意參選，至於陳時中參選機率較小、目前尚未看出參選動向。
新北市長侯友宜敗選總統後，外界關切藍營接班人，綠營部分，蘇巧慧及林右昌為下屆百里侯熱門人選。蘇系以新北根基，在立委選舉中，蘇巧慧、張宏陸、吳秉叡均成功連任，也讓蘇系在市長選舉競爭中取得優勢，蘇巧慧擔任多屆立委，有政治歷練及視野，黨內呼聲高；曾擔任基隆市長的林右昌，有地方執政歷練、施政成績受市民肯定，黨內人士形容，林能在基隆贏得選舉不簡單，黨內看他如白開水，雖然可能無法吸到藍營支持者，卻是「惦惦吃三碗公」，讓各界無法猜透其爆發力。
桃園市六個立委選區，綠營全軍覆沒，市長張善政輔選功勞功不可沒，地方看好他的連任之路。原本屬於接班梯次的鄭運鵬、黃世杰爭取連任落馬，桃園前市長鄭文燦氣勢更因此銳減，就目前而言，綠營人選尚未明朗。
「媽媽市長」盧秀燕兩屆任滿，國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔、民進黨立委蔡其昌、何欣純同樣被點名參選市長。完成四連霸立委的何欣純，2016、2020年兩次選舉得票率都破6成，地方經營有成，蔡其昌2022年曾代表民進黨參選市長，敗給盧秀燕，但在此次選舉中，在該選區「藍白合」之下，成功守住台中第一選區；黨內人士認為，新系在台中經營深，其他派系競爭較困難，而檯面人選中又以何出線機率較高。
台南、高雄14席立委全壘打，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲屆期任滿，由於皆屬於綠營優勢選區，黨內初選相當競爭，預料黨內檯面上、下之角力將暗潮洶湧、「精彩可期」。台南為總統當選人賴清德本命區，其想法勢必影響大局，在人選上，綠委陳亭妃能量強、林俊憲則有賴清德影子，而湧言會的綠委王定宇也在旁「虎視眈眈」。
高雄綠委「八仙過海」，誰是繼任者，市長陳其邁態度相當關鍵，資深立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺等人均被點名，但綠營人士認為，高雄過去都遇到執政者意志問題，市長所屬意的人選將有優勢，不過陳其邁在地方派系色彩低、中立，截至目前為止，高雄也未看出「領先者」。
對於綠營2026所面臨的挑戰，黨內人士表示，中央這次選舉順利交棒執政，民進黨取得連續三屆政權，除非做出很好成績，有一分氣象外，才會對地方加分，而連續三屆執政，這對台灣政局是從未有過的考驗，好壞不知，但執政所承受的壓力，勢必會讓在野黨更好操作。