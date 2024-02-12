過年出遊找朋友靠這2款！Google地圖總複習　冰友確認「出門沒」

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📍導航功能
當規劃路徑時，地圖會出現上出現多條建議路線，標為「藍色」即為最佳路線，其他路線則會以灰色表示，在規劃起點和終點後，可以按下＋的符號新增條靠站，最多9個點。
📍繁忙程度
出門最怕人擠人，旅遊品質可是會大打折扣，出門前先查詢想去的地點，如果某地區的人潮接近最為擁擠的狀態，Google 地圖會即時的顯示該地區「人多擁擠的地區」，同時點入內後還會進一步的顯示該地區一天內不同時段的繁忙程度，希望藉此幫助用戶避開人潮。
📍實景功能
到達目的地後，可以開啟 Google 地圖的實景功能，幫助自己更精確地定位地點、導航，同時也能更加方便地探索、開發新的景點。
📍室內實景
可以透過室內實景功能，查看建築物內部，台灣已經有多處可以使用的沉浸式實景功能，101、龍山寺、台中歌劇院等知名觀光景點，可以用不同角度欣賞景點，更可以拉動時間滑桿、查看該地點不同時間的天氣和擁擠程度來規劃行程。
📍分享位置資訊
一群人出遊，想知道親友抵達時間，能透過「分享位置」查看親友的抵達或出發時間。當選擇與你分享位置資訊，只要用集合地址設定通知，就可以掌握大家的抵達時間，也可以設定通知來查看對方離開會場的時間，這樣即使走散了也不用擔心。
📍離線地圖
如果即將前往某個地點，而當地的網路連線速度較慢、行動網路費率高或是無法上網，可以先從 Google 地圖將當地的地圖儲存在手機或平板電腦中，到時就能離線查看，沒有網路也能替用戶導航。
📍停車位置
可以儲存停車位置，之後就不必費神回想車子停在哪裡。定位服務設定為「永遠」時，地圖才會儲存停車資訊，停車時，地圖會自動標記停車位置，結束導航後，將底端的掌握車輛停放位置設為開啟，允許 Google 地圖存取運動與健身活動，停止移動後，就會看到自己的所在地標有「你的車停在附近」。
📍無痕模式
有時去某些地方並不想要被紀錄，其實Google Maps也有無痕模式，只要開啟之後，在地圖上的搜尋、定位等都不會記錄下來。
📍表情符號
可以用表情符號來標記自己在 Google 地圖上最愛的地點，或是命名自己在 Google 地圖上設立的清單，有趣又一目了然。
🟡《冰友》定位App
📍即時移動速度
可以看到好友行進的速度，更能準確的預估抵達時間，避免長時間的等待，此功能對於好友一起出遊來說，相當方便。
📍停留時間
在地圖上還加入「停留時間」，能顯示好友在該位置停留有多久時間。
📍導航功能
導航功能是網友敲碗的熱門功能，點擊好友的頭像後，在傳送訊息的地方有個方向圖示的導航鍵，點擊後就能立即導航到好友的位置，導航的圖資可以選擇平常慣用的Google地圖或是Apple 地圖進行導航，有了此功能，不需要對方地址就能一鍵導航。