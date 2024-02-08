影／梅西這下氣死香港！短短3天神速復出 遭網友酸「醫學奇蹟」
邁阿密國際隊7日在日本與神戶勝利船踢友誼賽，當家球星梅西（Lionel Messi）在第60分鐘替補出場，在場上跑動自如，還差一點幫助球隊取得進球，很難相信梅西在3天前的香港友誼賽中「因傷缺席」，比賽過程中，不少香港球迷留言謾罵梅西，甚至還用「醫學奇蹟」來嘲諷梅西的差別待遇。
記者路皓惟/綜合報導
2月4日香港友誼賽，梅西和隊友「牙擦蘇」蘇亞雷斯(Luis Suárez)都沒有上場，邁阿密國際主帥澄清是因為傷病關係。然而，短短3天後，蘇亞雷斯在與神戶勝利船之戰中先發上陣，而梅西則在第60分鐘替補登場，梅西還送出妙傳和突破，差一幫助球隊取得進球，絲毫看不出來有傷在身。
《東京體育》報導指出，東京國立競技場的草坪品質長期以來都受到批評，尤其寒冷的天氣使得草皮養護更困難，加上從元旦以來密集的使用，讓草皮狀況更加惡化，對於球員來說也增加受傷的風險。
儘管草皮狀況不佳，梅西和蘇亞雷斯依舊照踢，傷勢看來沒有想像中嚴重，也不怕惡劣的草皮會增加受傷的風險。在梅西上場的瞬間，全場響起巨大的歡呼聲，伴隨著源源不絕的掌聲。
這也難怪梅西和蘇亞雷斯在對香港明星隊的比賽板凳坐好坐滿，會引來如此大的批評，讓粉絲由愛生恨，紛紛高喊著「退錢」。
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