影／梅西遭轟噁心！細數「港日差別待遇」　踢33分鐘再送原味球衣

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在香港友誼賽的前一天，邁阿密國際在球場內熱身，4萬名球迷買票觀看，只看到梅西慢跑和簡單的熱身，並未加入球隊小組對抗，最後在工作人員引導下在場邊按摩放鬆。
比賽當天，邁阿密國際一直確認梅西是否能上場，但直到賽前1分鐘才公布出場名單，中場休息時，主辦方才接到邁阿密的通知，稱梅西因傷無法上場。梅西在比賽中與球迷幾乎零互動，賽後也拒絕以隊長身份領獎和向球迷打招呼。
反觀，梅西在抵達日本後，下機時的表情明顯輕鬆許多，手拿橘色手提行李箱和一杯瑪黛茶，不時面帶微笑，更笑着向在場球迷揮手，跟香港有著強烈的對比。飛機起飛前，梅西還特意拍短片向日本球迷問好，「大家好，我們即將前往日本，在東京踢表演賽，期待與大家見面，到時候見啦。」
另外，在日本友誼賽前，梅西參加的賽前記者會，特地解釋了香港友誼賽缺席的原因，表示很高興來到日本，並且梅西在下半場第60分鐘替補登場，踢了33分鐘，看不出任何傷病的影響。
比賽結束之後，梅西還特別與裁判、球員和工作人員握手致意，還送出身上的「原味球衣」，與香港友誼賽後第一個離開球場形成巨大的對比，也難怪香港球迷會如此氣憤。
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