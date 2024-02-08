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影／梅西遭轟噁心！細數「港日差別待遇」　踢33分鐘再送原味球衣

▲邁阿密國際球星梅西（Lionel Messi）在日本友誼賽踢了33分鐘，熱情回應日本球迷，差別待遇讓香港球迷特別不爽。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密國際球星梅西（Lionel Messi）在日本友誼賽踢了33分鐘，熱情回應日本球迷，差別待遇讓香港球迷特別不爽。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

邁阿密國際的公關危機持續延燒！阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在香港友誼賽板凳「坐好坐滿」，沒想到在日本友誼賽不僅替補出賽，還踢了33分鐘，讓日本球迷直呼值回票價；從賽前對日本的熱情微笑，到比賽中的賣力演出，梅西的表現與在香港時完全不同，徹底坐實「差別待遇」，讓前香港特首梁振英的女兒梁齊昕氣憤難平，飆罵梅西噁心，是「無恥之徒」。

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梅西跟隨邁阿密國際抵達香港時，香港方特別在停機坪舉行歡迎儀式，給予最高規格的接待，但儀式尚未結束，球員便先行離場，對此是毫不在意，梅西甚至缺席了賽前記者會。

在香港友誼賽的前一天，邁阿密國際在球場內熱身，4萬名球迷買票觀看，只看到梅西慢跑和簡單的熱身，並未加入球隊小組對抗，最後在工作人員引導下在場邊按摩放鬆。

比賽當天，邁阿密國際一直確認梅西是否能上場，但直到賽前1分鐘才公布出場名單，中場休息時，主辦方才接到邁阿密的通知，稱梅西因傷無法上場。梅西在比賽中與球迷幾乎零互動，賽後也拒絕以隊長身份領獎和向球迷打招呼。

反觀，梅西在抵達日本後，下機時的表情明顯輕鬆許多，手拿橘色手提行李箱和一杯瑪黛茶，不時面帶微笑，更笑着向在場球迷揮手，跟香港有著強烈的對比。飛機起飛前，梅西還特意拍短片向日本球迷問好，「大家好，我們即將前往日本，在東京踢表演賽，期待與大家見面，到時候見啦。」

另外，在日本友誼賽前，梅西參加的賽前記者會，特地解釋了香港友誼賽缺席的原因，表示很高興來到日本，並且梅西在下半場第60分鐘替補登場，踢了33分鐘，看不出任何傷病的影響。

比賽結束之後，梅西還特別與裁判、球員和工作人員握手致意，還送出身上的「原味球衣」，與香港友誼賽後第一個離開球場形成巨大的對比，也難怪香港球迷會如此氣憤。

▲梅西（Lionel Messi）遭到香港球迷高喊退錢，但飛抵日本後神情明顯不同，還向球迷微笑揮手，並在比賽後送出原味球衣。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西（Lionel Messi）遭到香港球迷高喊退錢，但飛抵日本後神情明顯不同，還向球迷微笑揮手，並在比賽後送出原味球衣。（圖／美聯社／達志影像）
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