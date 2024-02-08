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小年夜強烈冷氣團報到！除夕有望追雪　一圖看過年「三階段變化」

▲小年夜天氣又濕又冷，氣象署今晨發布大雨特報，此外，氣象署指出，若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望降雪。（圖／NOWnews資料照）
▲小年夜天氣又濕又冷，氣象署今晨發布大雨特報，此外，氣象署指出，若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望降雪。（圖／NOWnews資料照）

記者周淑萍/綜合報導

今（8）日是小年夜也是春節的第一天，受到強烈大陸冷氣團影響，金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫，且氣象署在凌晨3點針對基隆北海岸地區，包含基隆和新北市的發布大雨特報，此外，想追雪可能也有機會，氣象署指出，若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望有降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率。

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小年夜冷空氣持續增強，加上華南雲雨區東移影響，天氣潮濕寒冷，氣象署在凌晨針對基隆市和新北市發布大雨特報，基隆包含：中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區需要特別留意，新北市則以基隆北海岸為警戒範圍有淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區等都需要慎防大雨。

降雨方面，今臺灣附近水氣增多，北部、東北部地區及馬祖有陣雨，中部地區及澎湖、金門有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，應注意中部以北地區有局部較大雨勢，尤其迎風面的基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。

▲過年天氣，台灣本島的溫度變化。（圖／翻攝中央氣象署）
▲過年天氣，台灣本島的溫度變化。（圖／翻攝中央氣象署）
氣溫部分，遇到強烈大陸冷氣團影響，今（8）日各地天氣寒冷，中部以北及東北部低溫12至14度，其他地區15至18度，預測高溫北部及東北部僅14、15度，其他地區16至22度；其中金門局部地區有持續10度以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度以下氣溫發生的機率，提醒民眾要注意保暖。

至於有沒有機會可以看到雪呢？氣象署表示，如果水氣足夠搭配低溫一起發生，中部以北3000至3500公尺以上高山可望降雪，同時會有路面結冰、霧淞發生的機率。想追雪的民眾務必要留意天候狀況，同時如果要前往山區活動，務必要多加留意安全。

▲過年天氣前期濕冷、後期乾冷，明日至除夕全天濕冷，小年夜雨勢最大。（圖／中央氣象署提供）
▲過年天氣前期濕冷、後期乾冷，小年夜雨勢最大，除夕全天濕冷，好天氣要等到初一。（圖／中央氣象署提供）
春節連假天氣，分為三階段:

📍小年夜、除夕: 為陰雨、濕冷。尤其中北部有較大雨勢；北海岸、雙北山區局部大雨。受冷氣團影響，天氣濕冷；北部、金馬低溫下探10度。昨晚開始到小年夜雨勢最大，除夕雨勢稍緩，但還是陰雨的氣候。高山(3500公尺以上)地區有零星降雪機率，道路甚至可能結冰，行車用路請注意安全。

📍初一: 雨勢漸緩、天仍寒冷，東半部及西部山區仍陰雨、西半部平地雨漸停。受冷氣團影響，天氣還是冷，北部、金馬空曠地區甚至會下探10度低溫。

📍初二至初五: 轉晴、但夜間清晨仍寒冷，初四起漸回溫，大致多雲到晴，僅東半部零星雨，白天漸回溫、日溫差加大、但夜間清晨仍寒，北部及金馬空曠地區清晨仍探10度。初二前海上風浪大，返鄉離島船隻航班變數多，請隨時注意交通相關資訊。

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