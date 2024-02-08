新年快樂！2024「龍年貼圖、過年賀卡、吉祥話」　多國賀詞一覽

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◼️新年快樂英文：Happy New Year
◼️恭喜發財英文：
Wish you prosperity and wealth.
Kung Hei Fat Choy（直譯）
◼️新年快樂印尼文：Selamat Tahun Baru
◼️新年快樂法文：Bonne Année
◼️新年快樂日文：明けましておめでとうございます。
◼️新年快樂泰文：สุขสันต์วันปีใหม่
◼️新年快樂韓語：새해 복 많이 받으세요
◼️新年快樂德文：Frohes Neues!
🟡新年快樂免費貼圖
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🟡新年快樂賀圖
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🟡龍年吉祥話
龍馬精神
生龍活虎
龍吟虎嘯
龍飛鳳舞
飛龍在天
龍年大吉
龍年吉祥
龍騰四海
龍騰虎躍
猛龍過江
金龍迎春
金龍報喜
臥虎藏龍
龍年發大財
龍年行大運
龍年好運來
好事龍總來
金龍賀新歲
諧音版：
龍華富貴
龍轉乾坤
引以為龍
欣欣向龍
龍圖大展
龍福齊天
欣欣向龍
和樂龍龍
國運昌龍
好運龍來
生意興龍
龍光煥發
龍潭龍戲（Long time no see）
事事龍有春
龍喜為著你
好運龍吼力
錢錢龍總來
壞事攏總去，錢錢攏總來
🟡新年賀詞大全
恭喜發財
吉祥如意
闔家平安
恭賀新喜
大吉大利
鴻圖大展
飛黃騰達
萬事如意
心想事成
步步高升
時來運轉
健康如意
福壽雙全
財源滾滾
福星高照
招財進寶
五福臨門
年年有餘
壽比南山
財源廣進