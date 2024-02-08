過年墾丁訂房15年最慘！高房價鬆動　評價8.9分飯店初一殺破半價

今起喝到除夕夜！7-11美式買2送2、全家濃拿鐵33元　手搖飲買1送1

▲7-11大杯拿鐵買2送1、精品美式買2送2倒數最後兩天，門市滿額最高可現折160元，還有APP厚乳拿鐵買2送2優惠今起開跑。（圖／業者提供）
▲7-11大杯拿鐵買2送1、精品美式買2送2倒數最後兩天，門市滿額最高可現折160元，還有APP厚乳拿鐵買2送2優惠今起開跑。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

春節連假第一天登場，超商過年咖啡優惠也陸續開跑，其中7-11大杯拿鐵買2送1、精品美式買2送2倒數最後兩天，門市滿額最高可現折160元，還有APP厚乳拿鐵買2送2優惠今起開跑，半價入手還可寄杯慢慢喝；全加特濃美式、特濃拿鐵買1送1，相當於原價65元的拿鐵，只要33元開喝。除了超商咖啡優惠外，手搖飲也有外送平台限定優惠，包括TEA TOP第一味、功夫茶、萬波島嶼紅茶都有限定買1送1。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜今起至2月9日
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾大杯精品美式買2送2，5折（原價110元、特價55元）

好康1：會員買指定商品，單筆滿222元折22元、滿999元折110元。

好康2：單筆滿999元，使用5大支付工具（icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付），再疊加折50元

好康3：單筆滿999元送好禮4選1（舒潔衛生紙1串、澳寶星空秘境沐浴露1瓶、DUSKIN餐具洗潔精2瓶、Hello Kitty 50周年光柵磁鐵10入組）。

▲除夕前開喝，門市大杯精品美式買2送2、大杯拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲除夕前開喝，門市大杯精品美式買2送2、大杯拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
📍APP｜2月8日至2月14日
◾厚乳拿鐵買2送2 ，每日限量5000組。

◾香鑽水果茶買2送2 ，每日限量2000組。

◾大杯美式26杯688元，限量15萬組。

◾大杯拿鐵18杯688元，限量15萬組。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，限量5萬組。

◾經典純奶茶／純奶青任選20杯688元，限量5萬組。

◾大杯精品美式／拿鐵任選10杯688元，限量5萬組。

▲7-11線上APP自2月8日起開跑多杯組優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上APP自2月8日起開跑多杯組優惠。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜2月7日至2月14日
◾特濃美式買1送1
◾特濃拿鐵買1送1
◾私品茶全品項任選第二杯5折
◾霜淇淋不限口味第二支5元
◾南洋酸辣燙「馬尚煮」買3送1

📍APP｜2月7日至2月14日
◾特大杯美式5杯168元
◾特大杯拿鐵4杯168元
◾大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元

▲全家APP春節優惠，大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元。（圖／全家提供）
▲全家APP春節優惠，大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元。（圖／全家提供）
◾大杯美式68杯1688元
◾大杯拿鐵55杯1688元
◾中杯單品美式40杯1688元
◾中杯單品拿鐵35杯1688元
◾大杯單品美式32杯1688元
◾大杯單品拿鐵29杯1688元
◾霜淇淋55支1688元
◾茶葉蛋60入588元（優惠活動至2月20日）
◾大杯美式388杯8888元，加碼贈88888點，總量888組（兌換期限至115/12/25）
◾大杯拿鐵318杯8888元，加碼贈88888點，總量888組（兌換期限至115/12/25）

🟡Uber Eats指定飲料買1送1｜即起至2月13日

◾TEA TOP第一味，紅茶鮮奶茶、仙楂108、茉香奶綠、蘋果冰醋、碳焙鐵觀音、紫芋西米露 ，指定飲品可享買1送1（以APP畫面標示參加分店、品項為準）

◾功夫茶，岩葉紅茶拿鐵、英式伯爵奶茶、薑汁桂圓紅棗、翡翠檸檬綠茶，指定飲品可享買1送1（以APP畫面標示參加分店、品項為準）

◾萬波島嶼紅茶，冬瓜檸檬、薑汁紅茶，指定飲品可享買1送1（以APP畫面標示參加分店、品項為準）

▲▲手搖飲TEA TOP 18週年慶，姓名同「桂、花、凍」任1字，或同音「ㄍㄨㄟˋ、ㄏㄨㄚ、ㄉㄨㄥˋ」，或身份證／居留證有「1、8」兩個號碼，享「買一送一」優惠。（圖／TEA TOP提供）
▲使用外送平台Uber Eats指定飲品買1送1，包括TEA TOP第一味，紅茶鮮奶茶、仙楂108、茉香奶綠、蘋果冰醋、碳焙鐵觀音、紫芋西米露。（圖／TEA TOP提供）

過年咖啡今起開喝！全家濃美式、拿鐵買1送1　7-11寄杯18元限今天

7-11過年優惠加碼！美式買1送1、可寄杯拿鐵買2送2　紅茶18元開喝

7-11過年咖啡優惠！美式買8送8、拿鐵買2送2可寄杯　霜淇淋買1送1

本周咖啡優惠！7-11咖啡買1送1　全家「第2杯9元」、霜淇淋買2送2

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