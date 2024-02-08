今起喝到除夕夜！7-11美式買2送2、全家濃拿鐵33元　手搖飲買1送1

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📍門市｜今起至2月9日
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價110元、特價55元）
好康1：會員買指定商品，單筆滿222元折22元、滿999元折110元。
好康2：單筆滿999元，使用5大支付工具（icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付），再疊加折50元
好康3：單筆滿999元送好禮4選1（舒潔衛生紙1串、澳寶星空秘境沐浴露1瓶、DUSKIN餐具洗潔精2瓶、Hello Kitty 50周年光柵磁鐵10入組）。
📍APP｜2月8日至2月14日
◾厚乳拿鐵買2送2 ，每日限量5000組。
◾香鑽水果茶買2送2 ，每日限量2000組。
◾大杯美式26杯688元，限量15萬組。
◾大杯拿鐵18杯688元，限量15萬組。
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，限量5萬組。
◾經典純奶茶／純奶青任選20杯688元，限量5萬組。
◾大杯精品美式／拿鐵任選10杯688元，限量5萬組。
🟡全家便利商店
📍門市｜2月7日至2月14日
◾特濃美式買1送1
◾特濃拿鐵買1送1
◾私品茶全品項任選第二杯5折
◾霜淇淋不限口味第二支5元
◾南洋酸辣燙「馬尚煮」買3送1
📍APP｜2月7日至2月14日
◾特大杯美式5杯168元
◾特大杯拿鐵4杯168元
◾大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元
◾大杯美式68杯1688元
◾大杯拿鐵55杯1688元
◾中杯單品美式40杯1688元
◾中杯單品拿鐵35杯1688元
◾大杯單品美式32杯1688元
◾大杯單品拿鐵29杯1688元
◾霜淇淋55支1688元
◾茶葉蛋60入588元（優惠活動至2月20日）
◾大杯美式388杯8888元，加碼贈88888點，總量888組（兌換期限至115/12/25）
◾大杯拿鐵318杯8888元，加碼贈88888點，總量888組（兌換期限至115/12/25）
🟡Uber Eats指定飲料買1送1｜即起至2月13日
◾TEA TOP第一味，紅茶鮮奶茶、仙楂108、茉香奶綠、蘋果冰醋、碳焙鐵觀音、紫芋西米露 ，指定飲品可享買1送1（以APP畫面標示參加分店、品項為準）
◾功夫茶，岩葉紅茶拿鐵、英式伯爵奶茶、薑汁桂圓紅棗、翡翠檸檬綠茶，指定飲品可享買1送1（以APP畫面標示參加分店、品項為準）
◾萬波島嶼紅茶，冬瓜檸檬、薑汁紅茶，指定飲品可享買1送1（以APP畫面標示參加分店、品項為準）