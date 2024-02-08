小年夜！上國道先掌握5大地雷路段 南向建議下午出發
今（8）日是春節連假首日，也是小年夜，交通部高速公路局預估，今日國道交通量為107百萬車公里，並預判5大路段易壅塞，其中國5南向南港-頭城早上7點逐漸有車潮，預估將持續至下午4點才會紓解，另國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統及國3南向土城-關西、快官-霧峰上午9點現車潮，預計持續至中午12點，建議南向用路人儘量於下午時段出發。
記者顏真真／台北報導
高公局指出，昨日國道全日交通量為 107百萬車公里，為年平均平日 92百萬車公里的1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日2.6百萬車公里的1.2倍，昨日路況，下午2時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1湖口至新竹系統，國3鶯歌系統至大溪、台北都會區路段等，車流於晚上7時後陸續紓解，其餘國道車流大致順暢。
至於今日上午5時前國道平均交通量為9.2百萬車公里，為年平均平日3.9百萬車公里的2.4倍；預估今日交通量為107百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，截止上午8時，交通量為18.7百萬車公里。
不過，高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。今日相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
面對國道車潮較多時，高公局建議採時間分流及空間分流，預估國道南向尖峰時間在大年初一至初三 ，西部國道建議早上6點前或中午12點後再出發；國5則早上5點前或下午5點後出發。而北向尖峰時間在大年初三至初五，南部西部國道建議早上9點前出發，中部可中午出發，國5早上9點前出發，以避開車流。