梅西事件也與政治有關？中國官媒：「外部勢力」想藉機讓香港難堪

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《環球時報》指出，當天在香港的觀眾展現出了極高的素質和克制，但好脾氣不代表好欺負，比賽結束後，香港消委會收到大量投訴案，要求主辦方退票或給予補償，或許是意識到問題的嚴重性，主辦單位、梅西本人及其團隊展開了一輪「危機公關」，宣稱不在香港出場是因為梅西有傷在身。當然，球員的健康應該擺在第一位，問題在於主辦方先前一直聲稱梅西會登場，這讓球迷感到受了欺騙，而梅西本人亦沒有現場採取任何安撫失望球迷的措施，事後的聲明中也沒有提道歉，至於梅西在日本賽場上的「生龍活虎」，又讓外界的質疑進一步加強。
該篇社論強調，香港不是第一次組織大型國際足球友誼賽，但像梅西和邁阿密國際隊這樣的情況極其罕見，提出的解釋也無法服眾，外界對背後真實的原因有許多猜測，有一種說法是涉及政治動機，就是在香港有意打造盛事經濟之際，「外部勢力」故意要借此讓香港難堪，而從事態的發展來看，確實不能排除這種可能性；並指控有西方媒體拿這件事來「抹黑香港」，但香港政府和市民始終抱極大誠意和克制處理這起風波，整個過程中展現出了高度的文明和開放，場子搭好了，來的客人卻表現不好，對於東道主來說難免掃興，一場正常的友誼賽該拿出什麽態度和表現，所有人心裡都有數，揚言：「沒有永遠不過氣的球星，只有永遠不過氣的對足球的熱愛，誰要背離這項運動的初心，不管出於什麽動機，都不會有好結果」。
文章最後還提到，邁阿密國際隊的友誼賽在亞洲的行程結束了，但梅西和邁阿密國際隊不能就這樣拍拍屁股走人，把球迷和輿論晾在一邊。對梅西來說，他不但是一名球員，更是公眾人物，球迷不但在欣賞他的球技，也在審視他的人品，基本的職業精神和契約精神對他來講是底線，在這之上還有社會責任等更高的要求。如果在起碼的誠信上出現了瑕疵和裂痕，那圍繞他的關注度將引起「巨大反噬」。