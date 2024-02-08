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NBA／Klay Thompson若離隊、賠率看好去76人　聯手明星中鋒Embiid

▲金州勇士球星Klay Thompson的合約即將到期，本季他已經出現了一些下滑，未來幫助球隊拿下4冠的Thompson是否會續留勇士也是外界矚目的焦點。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Klay Thompson的合約即將到期，本季他已經出現了一些下滑，未來幫助球隊拿下4冠的Thompson是否會續留勇士也是外界矚目的焦點。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

金州勇士球星Klay Thompson的合約即將到期，本季他已經出現了一些下滑，未來幫助球隊拿下4冠的Thompson是否會續留勇，也是外界矚目的焦點。根據國外博弈網站給出的賠率，Thompson若離隊最有可能加盟的球隊是費城76人，其次是邁阿密熱火。

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儘管已經有消息指出勇士在交易截止日前應該不會有大動作，總教練Steve Kerr也強調球隊並不著急，而是會認真思考後做出決定，不過外界認為他們將會送走Thompson的傳聞還是不少。

Thompson本季表現起伏很大，不是沒有高光時刻，但低谷時期比過往來得長且嚴重。近期他更是在關鍵時刻被球隊冷藏，個人在受訪時也表達了自己的此決策的沮喪。

Thompson的合約將在本賽季結束後到期，勇士隊還是最適合、也是他最想待的球隊，但如果雙方真的走向分道揚鑣，外界認為76人最可能是他的下家。

美國知名博弈網站Bovada為Thompson的下家開出了賠率，其中76人的賠率為「+290」，熱火、活塞皆為「+300」，老鷹「+400」，尼克「+450」，公牛「+600」，獨行俠「+700」。

身為一名有冠軍經驗的老將，Thompson下家較有可能是缺乏側翼的球季後賽球隊，擁有明星中鋒Joel Embiid，且長期沒有固定2號的76人，確實可為唯一選項。

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