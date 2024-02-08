周杰倫小學嫩照流出！同框媽媽「完全神複製」 一舉動洩母子情感
45歲亞洲天王周杰倫2000年受到吳宗憲賞識出道，有別於市場曲風，周杰倫的歌曲風格融合了R&B、Hip-Hop、古典和中國風，建立了他的「周式曲風」，歌曲傳唱度高，讓他紅透半邊天，成功坐穩亞洲天王的地位。近日臉書社團「報時光｜老派收藏」翻出了兒時周杰倫與媽媽葉惠美的合照，兩人神複製的臉蛋，掀起網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
臉書懷舊社團「報時光｜老派收藏」近日有網友PO出周杰倫小時候，與媽媽葉惠美的合照，照片中的周杰倫模樣青澀，目測年紀介於國小五年級至國中，他穿著襯衫綁著領結，依靠在媽媽身旁，一隻手還緊緊抓著媽媽的手，可見母子倆從小感情就很好。周杰倫在媽媽身旁，兩人臉蛋的相似度超高，網友也紛紛讚嘆周杰倫媽媽培育出成功的孩子，「很會生，生到一個這樣會賺錢孝順又有才華的孩子，好羨慕」、「兒子賺很多，媽媽享清福」、「母親對兒子能全然了解並有堅定的信心很重要」。
事實上，周杰倫的父母都是老師，他14歲時父母離異，由父親擔任監護人，年滿18歲後他選擇與母親共同生活。周杰倫在4歲的時候，媽媽把他帶去音樂班學鋼琴，聽老師彈奏一遍他就能復彈出來，老師告訴葉惠美，「這孩子很有天分！」之後媽媽為了他買鋼琴，為此還與爸爸起爭執。周杰倫闖出一片天後，對於媽媽相當孝順，不僅將2003年的專輯名稱取為《葉惠美》，還讓母親掌管財政大權、開公司上市做股東等等，都是周董孝敬和回報母親哺育和培養之恩的方式。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道