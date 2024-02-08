足球／梅西賽後從後門離開！躲避受訪 中國球員：還是C羅有擔當
世界級足球球星梅西（Lionel Messi）在昨（7）日MLS邁阿密國際對上日本神戶勝利船的比賽中以替補身份在下半場出賽，引起中國球迷公憤。賽後梅西從後門離開，並未在採訪區受訪，對此中國媒體也報導了梅西此一行為，讓他目前的形象變得更加爭議。
記者黃建霖/綜合報導
梅西和邁阿密國際因為之前在香港的的不上場決定爭議太大，因此隔沒幾天的日本行，他是否會出賽，受到全球關注。而在這一場和神戶勝利船隊的友誼賽，他雖並未先發，但個人在比賽第60分鐘時正式上場，中國方面自然是一片譁然。
賽後根據中國媒體《鳳凰衛視》記者李淼的說法，梅西賽後沒有走過採訪區，而是刻意走了後門避開媒體。她寫道：「主辦單位說，在日本國立競技場的比賽，『選手一般都要走過採訪區』，梅西這麼做『非常罕見』。
梅西這次香港行後，幾乎成為「中國公敵」，前英超曼聯隊球員董方卓也在個人微博上分享了自己先前和C羅（Cristiano Ronaldo）見面的照片，並表示：「還是這個男人（指C羅）有擔當！喜歡就是喜歡，討厭就是討厭，不慫不掩飾」。
梅西這次「日本行」不受前幾天在香港風波的影響，東京新國球場中的球迷為他此役有出賽而歡呼。而若無意外，梅西之後在沙烏地阿拉伯的兩場比賽都繪出戰，一場先發、一場替補。