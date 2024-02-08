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黃子佼為性擾指名道歉！老婆孟耿如20字發聲暖心告白「永遠愛你」

▲黃子佼昨日為性騷擾指名道歉，孟耿如（右）也在底下留言「永遠愛你」，還發了20字貼文。（圖／翻攝孟耿如FB）
▲黃子佼昨日為性騷擾指名道歉，孟耿如（右）也在底下留言「永遠愛你」，還發了20字貼文。（圖／翻攝孟耿如FB）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼去年捲入MeToo性騷擾風波，7月發布一篇長達2萬字的懺悔文後，昨（7）日晚間突然在粉專指名向受害人道歉，老婆孟耿如也底下留言「我永遠愛你，加油老公」，事後她也接著在臉書發聲：「謝謝關心，一切由官方代回應，勇敢面對，平靜生活。」

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▲孟耿如（右）陪在黃子佼身邊度過難關。（圖 ／孟耿如臉書）
▲孟耿如（右）陪在黃子佼身邊度過難關。（圖 ／孟耿如臉書）
黃子佼昨日晚間突然在臉書，向他曾性騷擾過的受害者致歉，並直接標記對方帳號，「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對受害人所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。」坦言這是雙方協議過的，對方也同意。老婆孟耿如不久後也臉書上發文，寫上20字，「謝謝關心，一切由官方代回應，勇敢面對，平靜生活。」

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▲黃子佼去年爆發Metoo風波，停工至今。（圖／資料照）
黃子佼自去年6月MeToo風波爆發後，全面停工在家休養，過了一個月，7月19日，也是孟耿如生日前一天，他在臉書上發表長達2萬字的懺悔文，訴說自己內心想法。事發至今，許多粉絲紛紛期待黃子佼能早日復出，臉書留言區也湧入許多加油打氣，「新的一年好運來，所以沒事，我也支持你們一家三口」、「誰沒有過去，過了就讓它去吧！眼睛往前看，腳步往前走，犯過的錯不要再犯就好。加油！」、「希望佼佼能勇敢再次回歸」。

▲黃子佼道歉全文。（圖／黃子佼臉書）
▲黃子佼道歉全文。（圖／黃子佼臉書）
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