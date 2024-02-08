黃子佼為性擾指名道歉！老婆孟耿如20字發聲暖心告白「永遠愛你」

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黃子佼自去年6月MeToo風波爆發後，全面停工在家休養，過了一個月，7月19日，也是孟耿如生日前一天，他在臉書上發表長達2萬字的懺悔文，訴說自己內心想法。事發至今，許多粉絲紛紛期待黃子佼能早日復出，臉書留言區也湧入許多加油打氣，「新的一年好運來，所以沒事，我也支持你們一家三口」、「誰沒有過去，過了就讓它去吧！眼睛往前看，腳步往前走，犯過的錯不要再犯就好。加油！」、「希望佼佼能勇敢再次回歸」。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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