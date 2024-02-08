地方抽驗市售台糖豬肉72件！ 食藥署公布62件合格 另10件檢驗中
因應台中市食品藥物安全處於2月2日公布抽驗台糖梅花肉片檢出西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm與規定不符案，地方政府衛生局自2月2日至2月7日共抽驗市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素（含西布特羅）72件，包含同品項同批及同品項不同批，衛福部食藥署今（8）日表示，目前檢驗結果62件合格（含同批3件），其餘10件刻正檢驗中。
記者顏真真／台北報導
食藥署指出，地方政府衛生局自2月2日至2月7日共抽驗市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素（含西布特羅）72件，其中相同品項（台糖梅花肉片）且同批（同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝）計3件，相同品項（台糖梅花肉片）不同批計24件，其餘45件為其他台糖豬肉產品。目前檢驗結果62件合格(含同批3件)，其餘10件刻正檢驗中。
食藥署強調，為維護國人食用豬肉產品衛生安全，與地方政府衛生局強化市售豬肉產品的抽樣，並依衛生福利部110年5月27日公告修正之「食品中動物用藥殘留量檢驗方法-乙型受體素類多重殘留分析」進行21項乙型受體素（含cimbuterol）檢驗。今年中央與地方政府衛生局原規劃抽驗市售豬肉產品2000件，將提高抽驗件數至4000件，持續聯合各地方政府衛生局於各販售通路、直接供應飲食場所及製造端進行抽驗，以確保市售豬肉產品符合我國動物用藥殘留標準。