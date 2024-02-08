過年營業時間！除夕百貨3點關　新光三越、SOGO、華泰名品城一覽

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📌新光三越
◾台北南西店、台北站前店、台北信義新天地、台北天母店、台北忠孝店：早上11：00 至 18：00 部分餐廳延長營業時間
◾台中中港店：早上10:30 至 18:00；超市 10:00 至 18:00 部分餐廳延長營業時間
◾嘉義垂楊店：早上11:00 至 18:00
◾台南中山店、台南新天地、高雄三多店、高雄左營店：早上11：00 至 18：00 部分餐廳延長營業時間
◾SKM Park Outlets 高雄草衙：早上10:30 至 18:00 鈴鹿賽道樂園 10:30 至 17:30
📌SOGO
◾台北忠孝館、台北復興館、台北敦化館、天母店、新竹店、中壢店、高雄店：早上11:00至17:00，餐廳營業至20:30
📌Global Mall
◾新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、桃園A9、桃園A19：早上11:00-18:00
◾Global Mall新左營車站：2樓9:00~18:00；3樓10:00~18:00
◾Global Mall屏東市：早上10:30-18:00
📌台北101：早上11:00至18:00，部分餐廳延長營業時間
📌統一時代百貨：早上11:00至18:00
📌華泰名品城：早上11:00至15:00
🟡2024春節百貨公司營業時間
📌新光三越
◾台北南西店、台北站前店、台北信義新天地、台北天母店、台北忠孝店：早上11:00 至 22:00（初一至初四）； 11:00 至 21:30（初五）
◾桃園站前店：早上11:00 至 22:00
◾台中中港店：10:30 至 22:00 超市 10:00 至 22:00
◾嘉義垂楊店：10:30 至 22:00（初一） 11:00 至 22:00（初二至初五）
◾台南中山店、台南新天地、高雄三多店、高雄左營店：早上11:00 至 22:00
◾SKM Park Outlets 高雄草衙：早上10:30至22:00；鈴鹿賽道樂園10:30 至 21:30（初一至初四) 10:30 至 20:30（初五）
📌SOGO
◾台北忠孝館、台北復興館、台北敦化館、天母店、新竹店、中壢店、高雄店：即起至2/13初四，早上11:00開門，延長營業至晚上22:00。
📌Global Mall
◾新北中和、南港車站、桃園A8、桃園A9、桃園A19：初一至初五，早上11:00至22:00
◾Global Mall板橋車站：初一至初五 B1 10:00~22:00；1、2樓11:00~22:00
◾Global Mall新左營車站：初一至初五，2樓9:00~22:00；3樓10:00~22:00
◾Global Mall屏東市：初一至初五，早上10:30至22:00
📌華泰名品城：初一至初五早上11:00至22:00
📌統一時代百貨：初一至初五早上11:00至22:00
📌台北101：初一至初四，早上11:00至22:00；初五早上11:00至21:30
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