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2024十二生肖紫微旅遊運勢！屬龍愛慢活、鼠馬易豔遇　4位避血光

▲2024十二生肖紫微旅遊運勢！命理師蔡上機分析流年「五黃煞」落在西方。屬龍愛慢活宜有周全計劃；鼠、馬吃好住好偏愛高價團，最容易發生豔遇；4生肖「蛇、豬、牛、羊」應避血光。（圖／雄獅旅遊提供）
▲2024十二生肖紫微旅遊運勢！命理師蔡上機分析流年「五黃煞」落在西方。屬龍愛慢活宜有周全計劃；鼠、馬吃好住好偏愛高價團，最容易發生豔遇；4生肖「蛇、豬、牛、羊」應避血光。（圖／雄獅旅遊提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2024十二生肖紫微旅遊運勢公開！愛玩、愛旅行的人必參考，台灣易經命理風水開運老師蔡上機，以2024紫微斗數分析12生肖的旅遊運勢，提醒民眾注意流年「五黃煞」落在西方，流年的煞氣落在東北與南方。屬「龍」愛慢活宜有周全計劃；「鼠、馬」吃好住好偏愛高價團，最容易發生豔遇；屬「蛇、豬、牛、羊」4生肖出門在外留意與人發生磨擦、衝突等糾紛，導致血光意外。

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知名命理師蔡上機提到，2024年走進第三運，流年「五黃煞」落在西方，流年的煞氣落在東北與南方。對於整體方位運勢而言，大至地球方位、五大洲或各國家，小至各城市內，凡屬於「西方、東北、南方」這三個方位，較容易出現天災、地變與人禍問題。因此他建議，2024對於旅遊行程的地域選擇，要特別小心這三處，提醒大家謹慎面對安全意外事件。

▲知名命理師蔡上機分析「2024十二生肖紫微旅遊運勢」，即使流年運勢不好也能保守好好玩。（圖／雄獅旅遊提供）
▲知名命理師蔡上機分析「2024十二生肖紫微旅遊運勢」，即使流年運勢不好也能保守好好玩。（圖／雄獅旅遊提供）
📌生肖屬「蛇、豬、牛、羊」
以2024紫微斗數分析12生肖的旅遊運勢，蔡上機透露生肖屬「蛇、豬、牛、羊」，會偏向喜歡走充滿驚奇與刺激、探險的旅程。但也因為主管主運的紫微流年宮，或主管旅遊出行及環境的遷移宮，都帶有血光意外事故災難凶煞星，他提醒任何旅遊、遠行都要極度小心安全問題，盡量不要參與有風險、或冒險性類型的旅遊或活動，4個生肖中尤以「蛇、豬」更需注意。

屬「蛇」的生肖，出行在外恐遇上金錢財務的糾紛，要注意被搶劫竊盜而招來災禍，尤其在西北方最易發生此事件。生肖屬「蛇」最不利的方位，還來自西南方、東北及東方。

▲尤其滑雪完搭配泡湯，放鬆筋骨、恢復體力，已是冬季旅遊的標配。（圖／雄獅旅遊提供）
▲出門在外尤以安全為上，才能玩得開心盡興。（圖／雄獅旅遊提供）
對於屬「牛」的生肖，則要注意出行外宿居住的意外災難，其次是屬「豬」的；而屬「牛」者，尤其在西南方，最易發生此事件；屬「豬」的人，則要避免東南和東北方；生肖屬「牛」，則是要注意有住宿的金錢糾紛及損害問題，尤其在西方和東南方最易發生。對生肖屬「蛇、豬」最得宜的方位，是在「東方」和「東北」方，及「西南」方等區域。

而生肖屬「羊」的人，旅遊在外最容易與人發生磨擦、或衝突糾紛，導致人身血光的意外事件，甚至會引發官司纏身等問題，尤其在「北方」和「東北」方最易招惹。對生肖屬「牛、羊」最得宜的方位，是在「西南」和「南方」等區域。

▲雄獅推市場獨家「韓國釜山賞櫻包機5日」，行程安排韓國必訪賞櫻重鎮－鎮海、釜山，每人最低27,900元起。（圖／雄獅旅遊提供）
▲旅遊認識不同國家風土民情，還有機會結交新朋友，成為國人熱愛的休閒活動。（圖／雄獅旅遊提供）
📌生肖屬「鼠、馬」
在十二生肖中，旅遊玩得最開心又滿載而歸的生肖，則是屬「鼠、馬」的，也是最喜愛名牌精品購物血拼，吃好住好，嚮往豪華郵輪、高端旅程國家的旅遊方式。也最容易在旅遊過程中發生豔遇，因邂逅而譜出戀情。不過要注意因瘋狂採購、盡情吃喝玩樂，而導致預算透支大失財。

而屬鼠的生肖，也額外熱愛心靈之旅，有關歷史、文化、古蹟等人文底蘊的探索，或悠閒浪漫的旅遊行程，對他們都能充滿無限的歡愉。

對生肖屬「鼠 、馬」最得宜的方位，是在東南方和東北方、及南方方等區域。

▲深度旅遊能看見難得一見的美景，是愛玩的行家首選。（圖／雄獅旅遊提供）
▲深度旅遊能看見難得一見的美景，是愛玩的行家首選。（圖／雄獅旅遊提供）
📌生肖屬「虎、猴」
生肖屬「虎、猴」的民眾，外出旅行要注意受到病菌、細菌、病毒感染，或飲食不衛生，水土不服而導致生病，甚至於延遲行程。建議出門前，可提早打好相關疫苗，並妥善準備感冒藥、腸胃藥等隨身藥品應對。

對生肖屬「虎 、猴」最得宜的方位，是在西南方和西方、及西北方等區域；不利的方位，在東北方較易發生身體不適事件。

▲出門在外尤以安全為上，才能玩得開心盡興。（圖／雄獅旅遊提供）
▲近年豪華移動列車成為國人旅遊嚮往的形式，輕鬆把各種美景盡收眼底。（圖／雄獅旅遊提供）
📌生肖屬「龍、狗」
生肖屬「龍、狗」者，最宜有周全計劃、按表操課，適合帶點緩慢舒活休閒的步調，不疾不徐地享受最為美好，可以選擇休閒性飯店作為住宿最為恰當。

不過屬龍，要注意住房品質的爭議、或有住房合約履行問題，小心房裡遭竊，遇上有價物品、證件遺失等引發官司的事件；而屬狗的要注意仙人跳，或不當性愛、感情關係的麻煩。

對生肖屬「龍、狗」最得宜的方位，是在東北方和東方、及東南和西北方等區域；不利的方位，是在南方和西南方、及西方等區域。

▲享受身心靈放鬆的旅遊，成為不少人為生活紓壓的首選。（圖／雄獅旅遊提供）
▲享受身心靈放鬆的旅遊，是不少人為生活紓壓的首選。（圖／雄獅旅遊提供）
📌生肖屬「兔、雞」
生肖屬「兔、雞」的人，最適合機加酒、自由行，有了定點找主題為旅遊目標，屬於自由派無拘無束、隨心所欲，看似很隨興又充滿機動性的旅行方式。但建議避免風花雪月性交易，避免招來性傳染病。

對生肖屬「兔、雞」最得宜的方位，在東北方和北方，及西北方等區域；不利的方位，是在東南方的區域。


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