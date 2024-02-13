2024十二生肖紫微旅遊運勢！屬龍愛慢活、鼠馬易豔遇　4位避血光

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📌生肖屬「蛇、豬、牛、羊」
以2024紫微斗數分析12生肖的旅遊運勢，蔡上機透露生肖屬「蛇、豬、牛、羊」，會偏向喜歡走充滿驚奇與刺激、探險的旅程。但也因為主管主運的紫微流年宮，或主管旅遊出行及環境的遷移宮，都帶有血光意外事故災難凶煞星，他提醒任何旅遊、遠行都要極度小心安全問題，盡量不要參與有風險、或冒險性類型的旅遊或活動，4個生肖中尤以「蛇、豬」更需注意。
屬「蛇」的生肖，出行在外恐遇上金錢財務的糾紛，要注意被搶劫竊盜而招來災禍，尤其在西北方最易發生此事件。生肖屬「蛇」最不利的方位，還來自西南方、東北及東方。
對於屬「牛」的生肖，則要注意出行外宿居住的意外災難，其次是屬「豬」的；而屬「牛」者，尤其在西南方，最易發生此事件；屬「豬」的人，則要避免東南和東北方；生肖屬「牛」，則是要注意有住宿的金錢糾紛及損害問題，尤其在西方和東南方最易發生。對生肖屬「蛇、豬」最得宜的方位，是在「東方」和「東北」方，及「西南」方等區域。
而生肖屬「羊」的人，旅遊在外最容易與人發生磨擦、或衝突糾紛，導致人身血光的意外事件，甚至會引發官司纏身等問題，尤其在「北方」和「東北」方最易招惹。對生肖屬「牛、羊」最得宜的方位，是在「西南」和「南方」等區域。
📌生肖屬「鼠、馬」
在十二生肖中，旅遊玩得最開心又滿載而歸的生肖，則是屬「鼠、馬」的，也是最喜愛名牌精品購物血拼，吃好住好，嚮往豪華郵輪、高端旅程國家的旅遊方式。也最容易在旅遊過程中發生豔遇，因邂逅而譜出戀情。不過要注意因瘋狂採購、盡情吃喝玩樂，而導致預算透支大失財。
而屬鼠的生肖，也額外熱愛心靈之旅，有關歷史、文化、古蹟等人文底蘊的探索，或悠閒浪漫的旅遊行程，對他們都能充滿無限的歡愉。
對生肖屬「鼠 、馬」最得宜的方位，是在東南方和東北方、及南方方等區域。
📌生肖屬「虎、猴」
生肖屬「虎、猴」的民眾，外出旅行要注意受到病菌、細菌、病毒感染，或飲食不衛生，水土不服而導致生病，甚至於延遲行程。建議出門前，可提早打好相關疫苗，並妥善準備感冒藥、腸胃藥等隨身藥品應對。
對生肖屬「虎 、猴」最得宜的方位，是在西南方和西方、及西北方等區域；不利的方位，在東北方較易發生身體不適事件。
📌生肖屬「龍、狗」
生肖屬「龍、狗」者，最宜有周全計劃、按表操課，適合帶點緩慢舒活休閒的步調，不疾不徐地享受最為美好，可以選擇休閒性飯店作為住宿最為恰當。
不過屬龍，要注意住房品質的爭議、或有住房合約履行問題，小心房裡遭竊，遇上有價物品、證件遺失等引發官司的事件；而屬狗的要注意仙人跳，或不當性愛、感情關係的麻煩。
對生肖屬「龍、狗」最得宜的方位，是在東北方和東方、及東南和西北方等區域；不利的方位，是在南方和西南方、及西方等區域。
📌生肖屬「兔、雞」
生肖屬「兔、雞」的人，最適合機加酒、自由行，有了定點找主題為旅遊目標，屬於自由派無拘無束、隨心所欲，看似很隨興又充滿機動性的旅行方式。但建議避免風花雪月性交易，避免招來性傳染病。
對生肖屬「兔、雞」最得宜的方位，在東北方和北方，及西北方等區域；不利的方位，是在東南方的區域。