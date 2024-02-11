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中華職棒／你不知道的洪一中！洪總過年都吃什麼　興趣大公開

▲台鋼雄鷹總教練洪一中提到過年的興趣，還有愛去的地方。（圖／記者吳政紘攝）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中提到過年的興趣，還有愛去的地方。（圖／記者吳政紘攝）

記者吳政紘/高雄報導

台灣最多勝總教練！人稱「諸葛洪中」的洪一中總教練，今年將率領台鋼雄鷹衝擊一軍戰場，看似十分嚴格的洪總，私底下的另一面會是什麼？他在過年又會做什麼事？有什麼興趣，透過《NOWnews今日新聞》專訪，讓你認識最不一樣的洪一中

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洪總對於春訓的要求，就是一定要做到好，球員在春訓，都不太敢「造次」，過年通常都會做什麼事，他告誡，球員就是要睡好，因為「睡飽就有精神，活動力就會大，體能消耗多，就可以訓練到體力。」

洪總透露，過年的時候，他會跟全家一起吃圍爐，「太太跟女兒都比較喜歡吃鍋，所以以火鍋為主。」

此外，洪總也表示，自己會在家煮「膨糖」但是因為醫生建議，有年紀後不要吃太甜，現在比較少吃，而他也會煮「蕃薯湯」，以饗家人。

▲台鋼雄鷹洪一中總教練，私底下也是很愛家，過年會帶家人出去玩。（圖／吳政紘攝）
▲台鋼雄鷹洪一中總教練，私底下也是很愛家，過年會帶家人出去玩。（圖／吳政紘攝）
多才多藝的洪總，也很愛出去走走，年輕時常會帶太太開車去到處玩，他說：「以前會到老街，現在人太多，就會找其他地方。」至於是否還有球迷看到認出「991勝」教頭？他說：「有時也是會遇到，跟他們多打招呼，開心過年。」

台鋼雄鷹今年將是新球季，也是第一個春訓與實戰球季，在王柏融、王溢正、藍寅倫、郭永維等老大哥帶領下，希望可以創下好成績。

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