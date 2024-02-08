不會砸招牌用瘦肉精！王美花：台糖樂意翻過來全面被檢驗
台中市政府2月2日公布抽驗台糖梅花肉片檢出西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm與規定不符，之後與衛福部食藥署共同複驗仍含有西布特羅0.002ppm，但其他檢驗目前都未檢出瘦肉精西布特羅。對此，經濟部長王美花今（8）日前往台電大潭電廠及中油大潭配氣站視察，並在受訪時表示，台糖不會去砸自己招牌，樂意整個翻過來被檢驗，全力配合學者專家的調查。
記者顏真真／台北報導
王美花今日在台電代理董事長曾文生、中油公司董事長李順欽陪同下，前往台電大潭電廠及中油大潭配氣站視察。她在受訪時，再次被回到台糖豬肉被驗出西布特羅瘦肉精一事。
她說，除了台中市府這一包肉，全都是未檢出，台糖不會砸招牌用瘦肉精，更不用說西布特羅，也不會如外界傳說的，有很便宜的西布特羅在市面流通。
對於複驗仍檢出西布特羅，王美花認為，由於也是用打開過的同一包進行複驗，如果這包已被污染，再複檢也會有同樣結果。若台糖真有添加瘦肉精，會是系統性問題，她也再次強調「台糖沒有就是沒有」，台糖也盼有更多檢驗，讓大家了解產品品質。
至於會不會開罰台糖？王美花說，近日檢驗幾百件、幾千件都沒驗出，只有這包肉有，要先釐清才知後續怎麼處理，台糖也樂意整個翻過來被檢驗，包含豬肉、飼料等，全力配合學者專家的調查。