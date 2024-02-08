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大谷翔平難連莊全壘打王！官網預測這數據稱霸　成日本史上第一人

▲大谷翔平以天價10年7億美元加盟道奇，今年因手肘動刀僅剩一刀流，專職打者的大谷被預測贏得打點王。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平以天價10年7億美元加盟道奇，今年因手肘動刀僅剩一刀流，專職打者的大谷被預測贏得打點王。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

大聯盟官網今（8）日透過數據成績預測系統，針對新賽季的各類獎項進行預測，去年12月重磅加盟洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平，因手肘動刀關係，本季將專職打者，大谷預計擊出全聯盟最多的122分打點，成為日本選手史上首位打點王。

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官網指出，由於大谷翔平去年9月接受右肘手術，因此本季無法登板投球，但他將專注於打擊，在少了先發登板的壓力下，專注於打擊會繳出什麼樣的成績？考量到道奇擁有恐怖的「MVP打線」，大谷翔平有望進一步增加打點數。

自大谷翔平赴美挑戰大聯盟後，2021年100打點是生涯單季最多，過去兩季則是都繳出95分打點；大谷在上個賽季以44轟贏得美聯全壘打王，但因為季末因傷提前關機，加上在比賽中經常被「敬遠」，因此打點排在聯盟第14位。

在星光褶褶的道奇隊，Mookie Betts和Freddie Freeman可能打1、2棒，大谷有很高機率打第3棒，因此預期打點會增加。根據大聯盟數據預測，今年大谷翔平146場出賽，將擊出38支全壘打（國聯第2，全大聯盟第3）、122打點、打擊率.259、另有17次盜壘。

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