先別管全聯福袋了！7-11「10元巧克力餅乾」瘋傳 眾狂搶37盒賺爆
超商福袋一月開賣之後，引起廣大話題，接下來最讓眾人期待的就是大年初一開賣的「全聯福袋」，每年幾乎都是秒殺的情況！不過現在比全聯福袋更狂的來了，7-11在過年前夕無預警推出一款「10元巧克力餅乾」，造成臉書社團暴動，不少人都準時12點衝到門市掃貨，甚至有人一次買了37盒，直呼「太過癮了！送禮自己吃兩相宜」。
記者張嘉哲/綜合報導
最近有網友發現7-11低調推出三款零食優惠，竟然每樣都只要10元！根據臉書社團「7-11全家各超商新品資訊」分享，7-11從2月7日開始推出活動，一款「Bourbon Alfort 焦糖巧克力餅乾」正在特價，從2月7日至3月5日，本來原價59元的巧克力餅乾竟然只要10元，而這款餅乾由於在日本非常的有名，就是一塊巧克力直接蓋在餅乾上面，非常的好吃，讓人一塊接著一塊。
而除了這款「Bourbon Alfort 焦糖巧克力餅乾」只要10元之外，另外還有兩款也同樣是10元的超低價，包括「Bourbon Alfort 麝香葡萄風味軟糖」原價49元特價10元、「韓國My Chew 水果軟糖葡萄風味」原價39元特價10元。
貼文曝光後，不少網友紛紛表示「太誇張！這款巧克力餅乾超好吃耶」、「這款巧克力餅乾是我的最愛耶！竟然只要10元」、「感謝分享，已經掃回30盒」、「讚啦！我們這邊都沒人知道，剛剛去掃了15盒，太賺了」、「送禮跟自己吃都好適合，剛剛去買了11盒，被我掃光了」、「謝謝無私的分享.....掃了23盒回來送同事，大家都好開心」。
事實上這款「Alfort帆船巧克力餅乾」在日本是非常有名的，《NOWnews》記者曾經到日本唐吉訶德被朋友推薦購買，真的非常的好吃，當時在日本購買一盒折合台幣大約24元，而台灣進口的話，商家販售大概都是59元居多，價差其實非常大，因此這次7-11殺出破盤價10元才會造成瘋搶。實際走訪兩家信義區7-11門市都已經被搶光，不知道會不會補貨，活動到3月5日，愛吃這款的餅乾多跑幾家也許就能買到喔！