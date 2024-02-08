快訊／陸客團不來！觀光署令：即起停招赴陸團

突禁招攬赴中旅遊團　旅行業者嗆不排除520串聯遊行抗議

▲國民黨今舉行「年前突宣布停招赴陸旅行團，政策朝令夕改業者損失誰負責？」記者會。（圖／記者嚴俊強攝，2023.02.08）
▲國民黨今舉行「年前突宣布停招赴陸旅行團，政策朝令夕改業者損失誰負責？」記者會。（圖／記者嚴俊強攝，2023.02.08）

記者陳佩君／台北報導

交通部觀光署昨宣布，考量中國迄未開放中方團客來台，旅行業者即日起停止招攬中國旅行團，引發業者反彈。國民黨今（8）日偕同業者召開記者會，痛批政府朝令夕改騙選票，呼籲交通部立刻收回成命，中華民國旅行業同業公會副理事長吳雁輝則說，政府應說明禁團令依據，否則不排除在520後，採取非常手段。

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國民黨今舉行「年前突宣布停招赴陸旅行團，政策朝令夕改業者損失誰負責？」記者會，與會者包含中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、中華民國旅行業同業公會副理事長吳雁輝、台北市觀光協會理事長陳怡璇、組發會社會部主任水雲翔、立委王鴻薇、葉元之等人。

葉元之表示，政府所發布的政策讓旅行業者措手不及，終止理由「沒有看到對岸善意」也非常奇怪，但民進黨以前稱把觀光客當成政治工具很不對，現在卻限制台灣消費者，這也與準總統賴清德主張「和平製造者」背道而馳。

吳雁輝則說，他要發表民眾的抗議及憤怒，昨天新聞讓業者雞飛狗跳，旅遊業將近4000家，幾乎都有做組團赴中旅遊，6月收客也7、8成，旅遊糾紛如何解決，是嚴重問題。

吳雁輝感嘆，在疫情期間打擊旅行社，現在卻無法赴中國，這是貽笑國際，他要問有關單位禁團令依據為何？若沒有合理解釋，相信在520後，很多業者要串聯遊行，「很多業者說沒有給答覆的話，會採取非常手段處理」。

陳怡璇提到，許多業者認為被政府犧牲，只要兩岸沒有協商，觀光產業永遠是被犧牲，好不容易撐到疫情結束，卻對中國發出禁團令，「選舉前你們聽到我們的心聲，觀光署稱不管中國是否開放，3月1日組團到中國旅遊，過完年還沒到卻發布禁令，是在騙我們感情嗎？」

王鴻薇則說，要替觀光旅遊業者發聲，政府現在言而無信，一定會造成業者損失，也讓政府無法過年，民進黨政府為了選舉，在選前承諾會在3月解除禁團令，「光速競選政策跳票，賴清德你創出紀錄，還敢說信賴台灣嗎？旅行業者能信賴賴清德、民進黨政府嗎？呼籲賴清德不該賴皮」；她要求交通部收回成命，「民進黨是金光黨嗎?怎麼騙票成這樣」。

▲王鴻薇質疑，旅行業者能信賴賴清德、民進黨政府嗎？（圖／記者嚴俊強攝，2023.02.08）
▲王鴻薇質疑，旅行業者能信賴賴清德、民進黨政府嗎？（圖／記者嚴俊強攝，2023.02.08）

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