3家醫院升格醫學中心打破慣例　民眾黨團批衛福部公正性難以信服

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民眾黨團說，過去為建置完整醫療網，衛福部已規劃每200萬人設置一家醫學中心之原則，目的是於有限資源中進行分配、維持醫療品質，此為過去二、三十年的國家衛生福利政策最重要的基礎之一。此次衛福部驟增3家醫學中心，不但與過去建置醫療網的分級醫療與轉診制度精神背道而馳，對原本於各醫院就醫的民眾而言，類似的醫療服務卻必須支出更多醫療費用，民眾荷包負擔更重。
民眾黨團指出，醫學中心的增加，可能因為對醫療機構的要求標準提高，致使醫療品質的改進，或許存在正面影響，但因影響層面廣泛，仍需後續縝密評估。然而此次衛福部的決定，對醫療資源分配的現有困境毫無助益，恐讓更多民眾大量湧入醫學中心，政府推動的分級醫療制度再次造成負面衝擊。
另外，相同疾病的健保給付，醫學中心點值高於區域醫院，此時再增加醫學中心家數，是否意味著健保點值將持續下降？又是否會造成醫療人員再度被犧牲？衛福部有義務對全國民眾及辛苦的醫療人員公開說明清楚。
民眾黨團表示，此外，獲准升格醫學中心的醫院，將需招募、維持更多醫療人力，預期也會嚴重擾動相關人力及資源的再分配，導致目前現存醫療人員分布不均問題愈加嚴重。尤其本次新增的其中兩家醫學中心位於幅員遼闊的新北市，部分中小型醫療院所人力招募原已存在困難，衛福部未能考量配套措施貿然增加醫學中心，最終可能造成醫療機構巨型化，區域醫院與地區醫院將失去生存空間，不利醫療在地化，亦無助於提升對於民眾的整體醫療服務品質。