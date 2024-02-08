快訊／陸客團不來！觀光署令：即起停招赴陸團

禁招攬赴中旅行團　趙少康：賴清德起手式令人擔憂、最大詐騙集團

▲對於政府所發布的禁團令，趙少康直呼，這是賴清德的起手式、令人擔憂。（圖／記者陳明安攝，2023.01.11）
▲對於政府所發布的禁團令，趙少康直呼，這是賴清德的起手式、令人擔憂。（圖／記者陳明安攝，2023.01.11）

記者陳佩君／台北報導

交通部觀光署今昨宣布，考量中國迄未開放中方團客來台，旅行業者即日起停止招攬中國旅行團。對此，媒體人趙少康在臉書直呼，這是準總統賴清德的起手式、令人擔憂。

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交通部觀光署昨宣布，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，並原規劃於今年春節後恢復國人赴中國團體旅遊，然因中國迄今未就中客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全，考量情勢變更及國人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行，請旅行業即日起停止招攬前往中國之旅行團。

對此，趙少康指出，兔年最後一個上班日，民進黨政府送給旅遊業者的「新年禮包」是取消3月1日中國旅行團解禁令，年前收到這個噩耗，讓很多業者都說連年夜飯都吃不下，不知道怎麼過年。

趙少康提到，觀光署政策急轉彎基於兩項理由，其中之一是大陸片面改變M503航線，另外一項是大陸還沒有開放陸客組團來台旅遊，問題是，禁止業者組團到大陸旅遊，到底懲罰了誰？是對岸業者、政府，還是台灣自己的業者跟旅客權益？

針對觀光署稱停止團客赴陸是因為大陸沒釋出善意，趙少康認為，賴清德兩岸政策的起手式就是「以眼還眼，以牙還牙」的報復心態，「你對我不好，我加倍奉還！」如果這樣，惡意螺旋循環下去，兩岸前景比原先預想的更加堪憂。

趙少康說，有業者統計，疫情前，台灣每年到大陸旅遊的人數近600萬，其中團客占了6成，民進黨一聲令下，業者就損失上億元，想跟團到大陸玩的民眾，權益也受到傷害，這個無良政府，正事不做，只會找人民麻煩。

趙少康直言，疫情結束這麼久了，選前旅行業者醞釀上街頭抗議，要求恢復兩岸旅遊常態化，頂不住壓力，民進黨才宣布3月1日解除登陸禁團令，沒想到才剛選完，賴清德也不想想自己只是叨天之幸的弱勢總統，就粗暴的毀信棄諾，果然是台灣最大的詐騙集團。

趙少康說，「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，就算大陸不仁，台灣也不可不智，採取報復主義，孰優孰劣，賴清德如果不知，就太愚笨了。

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