全球掀起運動熱！大聯盟將開放Netflix整季跟拍紅襪　效仿F1、NFL

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波士頓紅襪隊在1901年成立，擁有豐富歷史與眾多死忠球迷，台灣旅美球星「國防部長」張育成也曾在上賽季效力紅襪。此次Netflix將紅襪選為跟拍紀錄對象，將會從春訓跟拍到球季結束，包含球員、教練和球團高層等獨家訪談，揭露球團不為人知的一面。
紅襪董事長沃納（Tom Werner）透過新聞稿表示，大聯盟、Netflix及紅襪攜手合作，將對棒球運動發展產生重大影響。Netflix影響力無遠弗屆，紅襪紀錄片影集深具企圖心，觀眾將能回味徹底改變紅襪的夢幻時刻，並透過鏡頭一窺紅襪現役球員的生活與個性。
除了今年跟拍紅襪外，Netflix同時也將推出另一部回顧2004年賽季，紅襪拿下世界大賽冠軍的紀錄片，預定將會於今年稍晚推出。
其實不僅是MLB和一級方程式賽車，NFL先前也曾和Netflix合作一部名為《四分衛》的紀錄片，其中紀錄了三位四分衛的生活，分別為維京人隊的卡森斯（Kirk Cousins）以及獵鷹的馬力歐塔（Marcus Mariota），並且還有將在2月13日出戰超級盃的酋長隊馬霍姆斯（Patrick Mahomes）。
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