過年便宜買iPhone！台灣大推「盒裝二手機」 新耳機、充電器標配
蘋果iPhone手機相對Android 系統更保值，往往3C賣場推出二手福利機銷售時總能吸引民眾搶購，看好二手機高性價比的銷售熱潮，台灣大哥大電信獨創推出全台唯一「認證盒裝二手機」，盒裝內誠意十足的附上全新的真無線耳機和充電器，還有12個月的保固。提早預告將年後2月19日於myfone網路門市開賣，即日起開放預約，最高送上5000元。根據《NOWnews》詢問官方，目前尚未公布確切的資費方案和空機售價，預計開賣當天才會有完整的價格。
記者周淑萍/綜合報導
在研調機構IDC統計數字可以發現，2023年全新智慧手機出貨量下降3.5%，二手市場卻逆勢成長近10%，在通膨導致新機價格攀升下，台灣大洞察二手機市場極具發展潛力，於是結合電信本業，拓展二手機商機。此外，根據環境部統計，超過5成民眾換機後，原本的舊機會閒置在家中，因手機零件含許多化學元素，經由回收能減少大量新材料開採與碳排。據台灣大統計，2023年舊機回收數量超過4萬支，較2022年增4倍。為了強化舊機再利用，進一步推動「認證盒裝二手機」。首波銷售iPhone 12到iPhone 14系列。
這次台灣大的「認證盒裝二手機」，詳細的資費方案雖然還沒公佈，從頗具賣相，會有台灣大專屬的盒裝，官方掛保證盒裝內，每一支手機保證全機原廠零件，且電池效能近9成、機身外觀也會有9成新，同時貼心提供「全新」真無線藍牙耳機＋35W充電器＋充電線，以及12個月台灣大保固，相較於市售的福利機算是誠意十足。
費用的部分，據悉會以資費方案為主，「可能」開賣當天會有少量的空機釋出，但期待不宜太高。資費會以目前主推的5G為主力，綁約5G資費，月付1399元，即可0元購入二手iPhone 14帶回家。針對預約用戶釋出好康，即日起在myfone網路門市預約登記，iPhone 12到iPhone 14系列，最高再省5000元。參與預約登記且於開賣當天完成申辦的用戶，可獲得總價值3000元好禮，包括2000元myfone online電子禮券，搭配指定專案購機，再享最高1000元mo幣，同時可以參加抽獎活動。
記者實際上myfone網路門市查看，可以看到iPhone 14和iPhone 13全系列機型都已經開放登記，iPhone 12目前mini還沒上線。預約登記不需要付費，僅需輸入手機即可。此外，盒裝內的配件，目前從照片看到的是pqi PQI 35W GaN 快速充電器+充電線和同牌子真無線耳機，配件有破千的價值，但不太確定開賣後是否會變動。