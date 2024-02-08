統一獅前進高知交手西武獅！春訓熱身賽完整名單、詳細賽程一次看

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教練團(10位)：林岳平、高志綱、潘武雄、陳俊輝、周廣勝、羅錦龍、莊駿凱、馬修爾、玉木朋孝、高政華
投手(14位)：陳韻文、郭俊麟、林子崴、古林睿煬、劉予承、李其峰、鄭副豪、辛俊昇
林詔恩、姚杰宏、尹柏淮、李承鴻、楊孟沅、宋文華
捕手(3位)：張翔、張聖豪、陳重羽
內野手(7位)：何恆佑、許哲晏、林培緯、黃勇傳、林靖凱、陳重廷、林泓弦
外野手(5位)：邱智呈、林佳緯、陳傑憲、蘇智傑、林安可
統一獅總經理蘇泰安表示：「很高興與埼玉西武獅合作交流活動，從2016年至今邁向第九年，2019年首次的雙獅春訓交流賽圓滿成功，2020年因疫情中斷，今年能夠持續維持雙方合作，再次舉辦春訓交流賽，感謝埼玉西武獅協助，在這次交流賽過程中，還協助安排另外兩場與高知鬥犬及韓華鷹二軍進行交流賽，相信教練及選手們也會把握難得機會，透過比賽互相交流及學習，本次春訓交流賽，相信對與許多年輕選手都是很難得機會，希望每個選手在這次的交流賽挑戰自己的能耐，盡情去發揮展現自己，對於自己不足的回台灣後，要警惕自己再努力，才能成為一位好的職棒選手。」
統一7-ELEVEN獅年後到三月初，將進行12場自辦熱身賽，詳細賽程資訊如下：
2.16 (五) 12:30 統一獅橘白隊內賽
亞太成棒副球場，未開放
2.20 (二) 12:30 統一獅A隊vs. 日本獨立聯盟高知鬥犬
高知縣春野総合運動公園野球場，開放觀賽
2.21 (三) 12:30 統一獅A隊 vs.韓華鷹二軍
高知市綜合運動場野球場，開放觀賽
2.21 (三) 13:00 富邦悍將 vs.統一獅Ｂ隊
亞太成棒副球場，未開放
2.24 (四) 12:30 統一獅A隊vs. 埼玉西武獅B班
高知縣春野総合運動公園野球場，開放觀賽
2.24 (四) 13:00 培證英雄二軍 vs.統一獅Ｂ隊
亞太成棒副球場，未開放
2.27 (二) 13:00 SSG登陸者 vs.統一獅Ａ隊
台南市立棒球場，開球觀賽
2.28 (三) 13:00 SSG登陸者 vs.統一獅Ａ隊
台南市立棒球場，開球觀賽
2.28 (三) 13:00 SSG培證英雄 vs.統一獅Ｂ隊
台南市立棒球場，開球觀賽
3.2 (六) 13:00培證英雄一軍 vs.統一獅Ａ隊
台南市立棒球場，開球觀賽
3.3 (日) 13:00培證英雄二軍 vs.統一獅Ａ隊
台南市立棒球場，開球觀賽
3.5 (二) 13:00培證英雄一軍 vs.統一獅Ａ隊
台南市立棒球場，開球觀賽