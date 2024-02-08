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國道上午2事故！ 5壅塞路段車速不到40公里　估國5下午再現車潮　

▲農曆春節連假首日、也是小年夜，今（8）日高速公路上午有2起事故造成回堵，高公局預判國5下午將有另一波車潮。（圖／記者葉政勳攝）
▲農曆春節連假首日、也是小年夜，今（8）日高速公路上午有2起事故造成回堵，高公局預判國5下午將有另一波車潮。（圖／記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

春節連續假期第1天、也是小年夜，交通部高速公路局今（８）日表示，截至中午12時，國道全線交通量為41.6百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午除部分路段受事故影響外，國道路況大致順暢，目前較壅塞路段為國1南向湖口至新竹，另國5預估下午南向南港系統至頭城路段，將有另一波車潮易壅塞。

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高公局指出，今日上午7時25分於國1南向195.6公里處發生2輛小客車與1大貨車追撞事故，占用內2線車道，於7時37分排除，造成後方車流回堵4公里；11時50分於國1南向151.2公里處發生5輛小客車追撞事故，占用外線車道，於12時08分排除，造成後方車流回堵3公里。

另外，根據根據高速公路1968顯示，截至今日下午1時05分，國道五大壅塞路段車速都不到40公里，包括國3南向鶯歌系統(54) ~ 大溪(62)；國1南向湖口服務區(86) ~ 竹北(91)、國10西向鼎金系統(1) ~ 左營端(0)    西向；國1南向竹北(91) ~ 新竹(95)    、國1高港西向五管制站(4) ~ 過港隧道(3)、國1南向三義(150) ~ 泰安服務區(159)。

高公局也預判，今日中午過後，將有另一波車潮，下午重點壅塞路段為國5南向南港系統-頭城路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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