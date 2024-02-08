年關難度！中國網傳有銀行「不發年終發家書」　遭譏：抵萬金嗎？

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消息在中國網路上引發熱議，不少民眾都說：「日子不好過只能打感情牌了」、「降本連三月，家書抵用萬金。別總說沒錢，上面少撈點，底下全有了」、「打破了我對銀行薪資待遇的美好想像」、「完了，我感覺我們銀行的年終獎也要涼了」、「浦發銀行這麼搞，不但員工對其失去信心，投資者和儲戶心裡恐怕也要打個問號，如果不是經營出了問題，很難理解停發年終獎的做法」。
有中媒報導提到，該封「家書」是以浦發銀行總行黨委的名義，寫給員工家屬的一封信，表達對員工家屬的祝福和感謝，並依照每人稅後2000元人民幣標準發放一筆慰問金。知情人士踢爆，對銀行從業人員而言，年終獎是一年收入的大宗，而且年終獎項跟慰問金不是同一個性質的錢，年終獎的本質是就是績效獎金，每個人肯定根據績效考核、績效貢獻有不一樣的年終獎，兩者之間沒有替代關係；加上今年浦發銀行確實遲發年終獎，所以難免讓員工害怕，是以「家書+些許慰問金」來替代年終。
有浦發銀行哈爾濱某分行的員工接受中媒採訪時回應，他所在的分行，近2年的年終獎是持續下降的，但是每年也會正常發，類似於今年這種情況還沒遇到過，該分行目前沒有提年終獎的事情，也沒有收到什麼家書，而類似於櫃員這類的基層崗位，往年的年終獎大概在5萬到8萬人民幣，今年只有2000塊，確實少很多。浦發銀行寧波某分行員工則說：「其實消息並不完全準確，2月6日開會的時候，領導說了一下這個事情，但是具體年終獎發不發，大家也不知道...（2023年）10月左右的時候，領導人說過今年的年終獎可能會推遲發，誰知道後來又有消息傳出不發。」
《自由亞洲電台》則指出，除了浦發銀行，廣州也有銀行員工透露被拖欠預留的職級薪資等，坦言上述情況在銀行業內相當普遍，員工被削減福利情況早已出現：「本來工資收入構成就很複雜，除了工資以外，還有績效獎金、餐補、車補、房補等，很多。現在隱形補貼都撤掉很多了....不少福利被縮減至少3成，收入都少了。 」
消息人士並稱，有銀行以預留名義扣押員工的部分薪水，即依員工職級預留5%至25%的薪資，並承諾2023年底全部發放，卻沒有做到，而且按口頭宣導，工資會打折發放或倒貼錢，部分員工依職級打3至6折，高職級員工依照新創造的公式計算薪資，甚至可能還要倒貼給公司。熟知當地銀行體系運作的人指出，除了中國工商銀行、建設銀行、農業銀行等大型國有銀行，地方銀行都推出新規，以縮減銀行日常開支。