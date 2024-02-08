旅行業炸鍋！赴中旅行團停招　王國材：已成團者協調併入3至5月

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經高公局向部長初步彙報，今日上午除部分路段受事故影響外，國道路況大致順暢，預期中午過後車流逐步湧現，部長請高公局持續監控國道路況，並針對車多壅塞路段加強疏導及加速事故處理。王國材也特別提醒，今日天候不佳，呼籲開車上路一定要注意車前狀況，保持適當行車安全間距，不要疲勞駕駛。
不過，由於觀光署昨日突然宣布，主要是中國至今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此，決定即日起停止招攬赴中國旅行團，今年3到5月底已招攬成團者仍可出團，6月1日之後團體則不能出團。
王國材今日受訪時也說明，這段時間中國對團客來台沒任何意思，從近期與諾魯斷交、擅自改變M503航路等事件，跨部會討論後認為對方完全沒善意、甚至有點惡意，因此，針對相關措施進行檢討。
他說，許多旅行業去年已開始攬團，觀光署也同意3月1日至5月31日成團者可以出團，至於超過6月的也希望能併入3月至5月，基本上去年承諾部分還是成行，但6月1日後終止赴中國組團。
不過，王國材表示，觀光署昨日有跟旅行業討論，讓業者併入3月至5月處理，如果有額外狀況，他會請觀光署盡快協助。他並強調，兩岸互動希望具健康、永續與善意，而且這1、2週都跨部會就討論，應是昨天、前天才做成決策，加上去年就說春節前宣布，昨日是春節前最後一天，本來就要宣布。至於是否有來自國安單位壓力？王國材只表示，去年與今年都有跨部會合作，不方便談是哪些部會參加，各部會有看法，最終是大家共識決定。