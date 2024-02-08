鄭秀文等4年才放假！搭機上吐下瀉、8旬母急住院 9天行程變1日遊
「百變天后」Sammi鄭秀文去年因身體狀況不適，本來要飛英國、韓國旅行都跟著取消，整整4年沒有出國旅行的她，好不容易可以到北海道遊玩，想不到昨（7）日她在IG透露，疑似吃了沒煮熟的生蠔，她上機後開始上吐下瀉，抵達當晚又接到姊姊來電說，80多歲的媽媽急性肺病住院，9日行程被迫中斷成1日遊。
記者黃雅琪／綜合報導
鄭秀文昨日在IG分享，1月初與友人前往北海道旅遊的過程：「1月初，見身體終於強壯好多，於是決定去一次外遊，然後才展開2024年的工作。」睽違4年終於出國旅遊的她，原本計畫9天的行程卻起了變化：「人生總是充滿未知和變數，上機時Mi（Sammi自稱）自己又突發腹瀉又嘔。」
不只自己身體出狀況，鄭秀文的媽媽也突然生病住院，她說：「誰知當晚抵達不久，便收到姊姊電話，告知媽媽的身體狀況有問題，肺部急性疾病要入院治療，於是Mi就跟姊姊們展開不間斷的Whats App。」放不下媽媽的鄭秀文，隔日立刻決定飛回香港照顧家人：「到了第二天心情仍然忐忑，想到世事無常，Mi決定了結行程，訂機票回港，於是9天之旅變成了1天之旅。」透露媽媽目前已經康復，
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