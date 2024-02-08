足球／梅西恐遭中國「封殺」！中媒爆料：阿根廷隊中國行99%泡湯
阿根廷足球超級球星梅西（Lionel Messi）因傷而沒踢在香港的友誼賽，之後卻在日本上場，引起中國大陸方面的質疑。根據中國記者的消息，今年3月阿根廷國家隊在中國的行程有「99%會取消」，梅西未來可能也會因此被中方封殺，要再來到該國踢球或參加活動的機會不高。
記者黃建霖/綜合報導
中國知名足球記者徐澤鑫指出，「多方確認後，梅粉和阿蜜要『失望了』，今年3月份的阿根廷中國行99%泡湯了（對陣尼日利亞和科特迪瓦），除非「球王」再次上演逆襲，扭轉國內一邊倒的輿情。 而去年的工體之戰將成為梅西球員生涯在中國的謝幕演出。」
徐澤鑫強調，在國家大義和民族尊嚴前面，「其他東西啥都不是。 追星的前提，我們一定要愛國，要擁有最基本的尊重」。也批評梅西身為世界最頂級的運動明星，其團隊不可能不知道在香港與日本上場與否的不同選擇意味著什麼，「 既然梅西用腳和五官做出了自己的決定，那之後的苦果只能讓自己和隊友幫忙吞下」。
按照徐澤鑫的說法，在中國內部對梅西的輿情沒有扭轉之前，阿根廷中國行主辦方的官員將會陸續宣布取消和後續相關品牌的解約。
不只是徐澤鑫透露阿根廷三月「中國行」的前景不樂觀，浙江《都市快報》記者徐毅更是直接表明「梅西去年北京行成為絕唱 」，暗示未來要想再看到梅西和阿根廷隊來中國舉辦活動的機率恐怕隨著這次事件而變得渺茫。