過年必備「親戚關係圖」！姨甥、妗婆秒懂是誰 姊夫的姊夫別叫錯
春節過年闔家大團圓，也有不少許久未見的親戚齊聚拜年，但長輩、晚輩稱謂常常傻傻不清，為了避免叫不出口的尷尬窘境，《NOWnews今日新聞》幫讀者整理了較容易搞混的親戚稱謂，包括姻姊夫、妗婆、姨甥是誰一次搞懂，還有親戚稱謂關係圖，貼心分「單身版」、「已婚版」別忘先存在手機裡，遇到親戚團圓卻大腦當機的關鍵時刻一秒神救援！
記者鍾怡婷/綜合報導
姨甥、外甥：若本身是女性，而晚輩叫你姨母、姨媽，那正確稱謂應該屬於姨甥／姨外甥；若自己是男性，晚輩稱呼自己為舅父、舅公那麼稱對方為外甥／外甥女就是正確的
連襟：老婆妹妹或姊姊的老公，也就是親姊妹的丈夫間的稱謂
姻姊夫：姊夫的姊夫
玄孫：曾孫的兒子叫玄孫
高祖父、高祖母、高外祖父、高外祖母：曾祖父／母的爸爸或媽媽
妗婆：父親或母親的舅母，也稱作舅婆。
外舅公、外姨婆：外婆的兄弟、姐妹
外姑婆、伯公、叔公：外公的兄弟姐妹
若是還有遇到叫不出稱謂的親戚，也有線上「稱謂計算器」，可利用螢幕上的稱謂按鈕，計算出親戚該如何稱呼，不論是「媽媽的哥哥的妻子？」還是「表姊的表妹？」只需要以自己為中心依關係順序點按稱謂，記算器都能立刻給出解答。