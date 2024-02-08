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過年必備「親戚關係圖」！姨甥、妗婆秒懂是誰　姊夫的姊夫別叫錯

▲每年農曆新年會遇到許久未見的三姑六婆，想避免叫不出稱謂的窘境，必看《NOWnews今日新聞》整理的親戚稱謂圖。（示意圖／取自PhotoAC）
▲每年農曆新年會遇到許久未見的三姑六婆，想避免叫不出稱謂的窘境，必看《NOWnews今日新聞》整理的親戚稱謂圖。（示意圖／取自PhotoAC）

記者鍾怡婷/綜合報導

春節過年闔家大團圓，也有不少許久未見的親戚齊聚拜年，但長輩、晚輩稱謂常常傻傻不清，為了避免叫不出口的尷尬窘境，《NOWnews今日新聞》幫讀者整理了較容易搞混的親戚稱謂，包括姻姊夫、妗婆、姨甥是誰一次搞懂，還有親戚稱謂關係圖，貼心分「單身版」、「已婚版」別忘先存在手機裡，遇到親戚團圓卻大腦當機的關鍵時刻一秒神救援！

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姨甥、外甥：若本身是女性，而晚輩叫你姨母、姨媽，那正確稱謂應該屬於姨甥／姨外甥；若自己是男性，晚輩稱呼自己為舅父、舅公那麼稱對方為外甥／外甥女就是正確的

連襟：老婆妹妹或姊姊的老公，也就是親姊妹的丈夫間的稱謂

姻姊夫：姊夫的姊夫

玄孫：曾孫的兒子叫玄孫

高祖父、高祖母、高外祖父、高外祖母：曾祖父／母的爸爸或媽媽

妗婆：父親或母親的舅母，也稱作舅婆。

外舅公、外姨婆：外婆的兄弟、姐妹

外姑婆、伯公、叔公：外公的兄弟姐妹

▲本人單身未結婚時，過年家中親戚稱謂一圖看懂。（圖／《NOWnews今日新聞》）
▲本人單身未結婚時，過年家中親戚稱謂一圖看懂。（圖／《NOWnews今日新聞》）
▲本人已結婚後，過年家中親戚稱謂一圖看懂。（圖／《NOWnews今日新聞》）
▲本人已結婚後，過年家中親戚稱謂一圖看懂。（圖／《NOWnews今日新聞》）
若是還有遇到叫不出稱謂的親戚，也有線上「稱謂計算器」，可利用螢幕上的稱謂按鈕，計算出親戚該如何稱呼，不論是「媽媽的哥哥的妻子？」還是「表姊的表妹？」只需要以自己為中心依關係順序點按稱謂，記算器都能立刻給出解答。

▲若是還有遇到叫不出稱謂的親戚，也有線上「稱謂計算器」，可利用螢幕上的稱謂按鈕，計算出親戚該如何稱呼。（圖／翻攝自親戚稱呼計算機）
▲若是還有遇到叫不出稱謂的親戚，也有線上「稱謂計算器」，可利用螢幕上的稱謂按鈕，計算出親戚該如何稱呼。（圖／翻攝自親戚稱呼計算機）

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