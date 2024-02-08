選舉結束！兩岸團客旅遊遙遙無期？商總賴正鎰要政府兌現開放諾言

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過去兩岸旅遊交流最繁榮之際，台灣到大陸約405萬人次，大陸來台灣旅遊超過415萬人次，為台灣帶入龐大旅遊商機，尤其疫情之後，各國都開放邊界，各國入境遊客去年都已經恢復到2019年之前的7、8成，甚至超過2019年前的旅遊人數，唯獨台灣卻還在大搞意識形態，棄旅行業與人民權益於不顧，才會導致去年僅有640萬人次，離2019年的來台2000萬人次甚遠。
賴正鎰指出，民進黨政府都不設法去跟大陸相關單位交流，還沒有等到對方說法，就急著片面宣布禁招赴陸旅行團，一下就害死所有旅行業者。「陸客不能來台灣，數十萬旅行業相關家庭就已經很慘了，現在又禁止團客去大陸」，簡直是雪上加霜。
他說，政府突襲式的宣佈，得知交通部觀光署的理由是對岸沒有表達善意，但是時間還沒有到，政府何不等到過年後再來看情況，都還來得及，為何要選在年前宣布如此殘酷的事實，讓從事旅行業的家庭情何以堪，讓人先過「難過的年，憂愁的年」，簡直就是犧牲旅行業者與消費者的權益。
他表示，選前說要加大兩岸交流，蔡總統與未來的賴總統都這樣說，但選後送給旅行社業者的新年禮包竟然是要求旅行社停止招攬赴陸團客，這形同就是假開放名義來騙選票，他不懂政府為何要把政治與經濟綁在一起，禁止業者組團到大陸旅遊，是要懲罰誰？誰受傷最嚴重?恐怕是台灣的旅行業者跟旅客權益？嚴重後果將會是兩敗俱傷。
賴正鎰呼籲，政府應更加重視兩岸議題，應該多釋出善意，加強互動，趕緊討論兩岸旅遊及航班等議題，朝著更大的開放與交流前進。聯合旅行業與遊覽車等相關業者這幾天都在一起討論因應之道，年後展開更大規模的連署陳情，甚至不排除上街表達抗議。巷