吃貨看過來！遊捷克必吃「類發糕」　香甜白酒官方也推薦

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巴士杰分享，捷克人常常吃馬鈴薯，或是吃透過麵粉或麵粉加馬鈴薯製作的「捷克饅頭」，捷克饅頭可分為有包餡跟沒包餡的，包餡的鹹食款裡面會包鮮肉，搭配酸菜一起吃，另一種甜食款則是包各類水果，上面灑上糖粉、罌粟籽等，這是捷克很平民的食物。
捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫進一步分享，捷克饅頭有時翻譯捷克饅頭或是捷克團子，口感上很像饅頭或是發糕，比較黏、軟，最傳統的做法就是純麵粉或是用麵包丁，搭配肉類、沾肉汁食用，另一種是純饅頭片配醬汁，基本上所有捷克餐廳都吃得到，包水果的則不一定，因為太家常，餐廳吃得到的話會很用心、精緻。
巴士杰補充，到捷克肯定是要吃烤鴨、豬腳、烤豬肘，以及捷克的國菜Svíčková。Svíčková是一道捷克傳統菜餚，把芹菜、紅龍蔔等蔬菜熬煮到軟爛，里脊肉醃過、煎過後加入燉煮，接著加奶油煮到醬汁濃稠，最後將里脊肉切片、盤中鋪滿醬汁，放上捷克饅頭片、奶油、果醬等，便是一道佳餚，口味鹹甜，相信台灣人也會很喜歡。
另外，捷克人其實很愛喝酒，巴士杰提到，像是Lager啤酒是捷克的發明，而皮爾森啤酒更是知名，捷克中西邊的波西米亞地區大部分人都喜歡喝啤酒，有特殊的啤酒文化，每一座捷克的城市都有啤酒館，可以喝到新鮮啤酒，「捷克啤酒有一個特點，上面泡沫可以避免啤酒跟氧氣結合變味，所以如果杯子裝了新鮮啤酒，喝完啤酒可以看到一圈圈的白色泡沫。」
除了啤酒，在捷克東南部摩拉維亞地區很多人喜歡喝葡萄酒，摩拉維亞地區的葡萄酒相當知名，巴士杰透露，因為氣候關係，紅葡萄酒較為酸澀咬嘴，白葡萄酒就比較香甜。此外，捷克還有40度以上的烈酒，使用梨子、杏桃、李子等各類水果做成蒸餾酒，也是觀光客可以嘗試的。