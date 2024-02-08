北極熊窩「漂浮小冰山」睡覺！心碎照片獲年度野生動物人氣獎
英國自然歷史博物館（Natural History Museum, NHM）舉辦「年度野生動物攝影師」（Wildlife Photographer of The Year）比賽，7日公布第59屆「最佳人氣獎」（The People's Choice Award）得主，由英國業餘攝影師薩里卡尼（Nima Sarikhani）的北極熊照片，以7.5萬的高票，從25張最終入圍照裡脫穎而出。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
官網資訊顯示，這張名為「冰床」（Ice Bed）的照片，是薩里卡尼前往北極圈深處的挪威斯瓦巴（Svalbard）群島，在濃霧中航行3天後，好不容易捕捉到的畫面；照片顯示，1隻北極熊在一小座漂流的冰山上打盹。據薩里卡尼所說，她追蹤了一對雄性北極熊8小時，直到年幼的一隻決定休息，而用爪子在小冰山上抓出了一小塊平坦處睡覺，她才逮到按下快門的「最佳時機」。
自然歷史博物館館長格爾（Douglas Gurr）表示，這張照片在展示大自然的同時，亦讓人感到心碎，人們看到地球美麗和脆弱的一面，也發人深省，動物棲息地是如何在氣候變遷的威脅下逐漸喪失。
薩里卡尼則說，雖然氣候變遷是人類面臨的最大挑戰，但她希望這張照片也能同時激起人類對未來的希望，「我們還有時間來解決所造成的混亂」。