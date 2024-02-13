美對台軍售交付延宕！但M1A2T戰車、F-16V戰機今年會交貨

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M1A2T戰車的125公厘滑膛砲，在有效射程內能貫穿850公厘厚的均質鋼板，車身複合式裝甲防護力為850公厘；而共軍主力99式戰車的125公厘主砲能貫穿780公厘厚的均質裝甲，防護力約700公厘。M1A2T戰車的AGT-1500燃氣渦輪引擎能夠產生1500匹最大馬力，最高時速每小時67公里；99式戰車的柴油引擎也能產生1500匹馬力，但是最高時速只有60小時。M1A2T戰車火力、防護力、機動性都比共軍戰車好。
首批38輛M1A2T戰車今年開始交付，預計3年之內全數抵台。M1A2T戰車將部署於北部地區防衛首度。首個M1A2T戰車營，將由畢業於美國色岱爾軍校的584旅戰車營營長丁寶樹負責裝接。
2019年美國同意軍售66架F-16V Block70戰機，軍方以「鳳翔專案」為代號執行新式F-16V戰機採購案，並於同年11月通過總額2472億餘元的特別預算案，計畫於2026年以前全數獲得。
與升級型F-16V戰機相較，新購F-16V最大外型差異配備能夠提升作戰半徑的適型油箱，發動機仍使用奇異公司的F110-GE129渦扇發動機。為了進一步強化國軍F-16戰機性能，美國j同意軍售台灣總數300枚供F-16V戰機掛載的AGM-88B與AIM-120C-8（AIM-120D）飛彈，其中AIM-120D為美方首度軍售台灣， AIM-120D｢先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）一口氣將射程從100公里提升至160公里，不只是射程增大，也強化電子反制能力，其類似AIM-9X響尾蛇空對空飛彈的離軸攻擊角度更大，讓敵機進入射程後不可逃脫的範圍更大。
國軍新購F-16V戰機首架原先預定2023年第4季出廠，但2023年5月時傳出受到新冠肺炎因素、飛控軟體設計延遲等因素影響，將延到2024年第3季交機，全案2026年全數交機規劃仍不變。
俄羅斯2022年2月底揮軍入侵烏克蘭，一度逼近烏克蘭首都基輔，在西方國家提供的M142「海馬士」多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）與M270等多管火箭發射系統，摧毀俄軍彈藥庫、橋梁等硬體設施，有效迫使俄軍陷入後勤困境，成功協助烏軍收復3000平方公里失土。
根據112年國防預算書披露，陸軍編列325億餘元預算，向美國採購29套M142 多管火箭系統。M270與M142差異在於M142為輪型車載型，M270為履帶車載型。
M270與M142可發射最大射程80公里的M31「導向式多管火箭彈」GMLRS，該款砲彈重200磅、採GPS導引，另可發射最大射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（Army Tactical Missile System, ATACMS）。陸軍採購包括84枚陸軍戰術飛彈、54枚低成本減程練習火箭（LCRRPR）、864枚精準火箭，射程300公里的陸軍戰術飛彈可攻擊海峽對岸集結的共軍部隊，嚇阻共軍登陸犯台。美方預計2024年交付11套，2027年交付18套給陸軍。