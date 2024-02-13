反潛、運輸、預警任務多！空軍慢速機隊性能待提升

我是廣告 請繼續往下閱讀
1980年代初期，美國雷根政府批准售台C-130H運輸機，首批編號1301~1312的12架C-130H運輸機在1986年底返台服役；1995年空軍獲得第2批4架C-130H運輸機、1997年獲得第3批4架運輸機。空軍另外採購一架C-130H，由美國廠商改裝電戰設備，成為C-130HE「天干機」。除編號1310的C-130H運輸機於1997年10月10日國慶日墜毀於台北松山機場外，其餘19架C-130H組成的運輸機隊成為空軍空運主力。
C-130H為國軍唯一的一款中型運輸機，主要任務用於國軍人員與物品運送外，還要協助交通部疏運外島民眾。除了飛南沙太平島需要4個小時以上航程外，其餘台灣本島與離島運輸多在1個小時飛行時間之內，因為起降次數頻繁，平均每日起降5次以上，雖然C-130H發動機未達使用期限，但機體的金屬結構卻已出現金屬疲勞與鏽蝕。
相較於製造商洛克希德馬丁公司期盼我國採購最新的C-130J運輸機，空軍仍於2020年起規劃為C-130實施性能提升，但由於F-16V戰機採購案預算排擠，直到今年才編列預算升級。國軍C-130性能提升由中科院、亞航與加拿大Cascade航太公司合作升級，包括補強軍用全球衛星定位系統(GPS)與防撞系統等。
空軍六聯隊第十大隊政戰主任王怡靜表示，升級方案已經上呈，目前空軍中能夠飛出ADIZ（防空識別區）的機種，C-130就是其中之一，但因儀表尚未E化，希望能進行電子儀表及各裝備的升級，能更符合國際民航法規，在人道救援上能夠更順遂。
E-2D採購花費百億軍方傷腦筋
中華民國空軍於1990年代向美國分2批共採購4架E-2T預警機，E-2T為E-2B預警機升級版本，空軍加購的E-2T與美國海軍新購的E-2C同為「鷹眼2000型」，所以我空軍將新購的預警機改稱為E-2K。
2008年，美國同意將空軍最早採購的2架E-2T性能升級至E-2K。外表上，E-2K與E-2T最大差異為4葉螺旋槳換裝成NP2000型8葉螺旋槳，新型螺旋槳能夠有效降低噪音與震動、提升飛行性能與可靠性；在內部升級上，E-2K換裝運算能力提升數倍的940型中央電腦，並安裝能與國軍「博勝」通資系統相連的資料鏈。
美國諾斯羅普格魯曼公司於21世紀初期推出最新型E-2D預警機，E-2D安裝新型APY-9主動相位陣列雷達/ADS-18天線，混合360度機械旋轉式與電子波束掃描，能與海軍神盾艦進行整合，有效偵測距離超過550公里。新型雷達更有偵測敵方匿蹤戰機的能力，AN/APY-9雷達在「凝視」模式下，機背上方雷達天線的旋轉機構鎖定後，電子掃瞄天線專門針對30至90度的水平扇面進行密集掃瞄，一旦發現雷達信號微弱，而且斷斷續續的可疑匿蹤目標時，雷達波束可以停止所有的水平掃瞄，專門對準一個固定方位掃描，強迫匿蹤目標現身。
隨著中國殲20、殲31與俄羅斯Su-57等新一代匿蹤戰機問世，美國海軍與日本航空自衛隊也陸續採購E-2D預警機取代舊型E-預警機。因應中共隱形戰機成軍與共機不斷擾台，加上空軍現役預警機服役平均達20年，國軍在2021年規劃採購6架E-2D預警機，但單機價格高達4億美元（約120億新台幣）以上，購買6架金額就要700億台幣，由於空軍尚有66架F-16V戰機、MQ-9B無人機、愛國者增程型飛彈採購案，在預算排擠下，國防部也為預算籌獲傷腦筋。
2022年2月俄烏戰爭爆發後，美國以訂單因戰爭排擠為言延遲售台M109A6自走砲，希望台灣打非對稱作戰，能買更多精準彈藥，而非載具，E-2D預警機採購案恐遭美國拒絕。
美方技術人員駐台協助P-3C性能提升
由於S-2T反潛機服役超過40年，機齡老舊、零件獲取不易，使得反潛能力大幅下滑，因此我國自1997年起便積極向美國洽購或租借P-3C獵戶座（Orion）反潛機。2001年4月，美國小布希總統通過對台三大軍購案，包括12架P-3C反潛機、柴電潛艦與愛國者飛彈等。
經過多年爭論，朝野立委終於在2007年達成共識，同意通過240億元的P-3C軍購案，從美軍退役、封存的P-3C機隊中，挑出狀況最好的12架進行翻修，並於2013年9月底陸續交機。2017年12月1日舉行成軍典禮，S-2T也在同日光榮除役。
P-3C滯空時間達12小時，巡航距離達2800浬，P-3C服役後，國軍終於擁有全天候反潛、偵巡戰力。P-3C可以搭載84個聲標，48個放機腹後方位置、36個放機艙內，每個聲標價值1萬美金，重22公斤，只能靠人工掛載上機，因此掛載相當費時。
2023年1月5日，國防部公告「反潛戰機後續技術支援」案，金額達台幣14億8608萬元，由我國駐美軍事代表團與美國在台協會 (AIT)共同簽署，執行期程是自2022年12月15日起，至2027年8月31日止，由美方技術人員為空軍P-3C反潛機部隊提供技術協助。