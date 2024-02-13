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反潛、運輸、預警任務多！空軍慢速機隊性能待提升

▲春節期間，空軍每天2架C-130運輸機支援外離島疏運。（圖／記者呂炯昌攝）
▲春節期間，空軍每天2架C-130運輸機支援外離島疏運。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

空軍屏東基地第六混合聯隊為空軍唯一一個以螺旋槳慢速機為主力的聯隊，執行空運、空投、行政專機、人道救援、空中預警、電戰、海上反潛偵查等任務，主要配備武器裝備為C-130H型力士運輸機、E-2K型空中預警管制機、P-3C反潛巡邏機等。在共軍近年來不斷派出機艦擾台，第六聯隊慢速機任務日趨繁重，也面臨機型性能提升壓力。

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C-130H今年編列預算提升

1980年代初期，美國雷根政府批准售台C-130H運輸機，首批編號1301~1312的12架C-130H運輸機在1986年底返台服役；1995年空軍獲得第2批4架C-130H運輸機、1997年獲得第3批4架運輸機。空軍另外採購一架C-130H，由美國廠商改裝電戰設備，成為C-130HE「天干機」。除編號1310的C-130H運輸機於1997年10月10日國慶日墜毀於台北松山機場外，其餘19架C-130H組成的運輸機隊成為空軍空運主力。

C-130H為國軍唯一的一款中型運輸機，主要任務用於國軍人員與物品運送外，還要協助交通部疏運外島民眾。除了飛南沙太平島需要4個小時以上航程外，其餘台灣本島與離島運輸多在1個小時飛行時間之內，因為起降次數頻繁，平均每日起降5次以上，雖然C-130H發動機未達使用期限，但機體的金屬結構卻已出現金屬疲勞與鏽蝕。

相較於製造商洛克希德馬丁公司期盼我國採購最新的C-130J運輸機，空軍仍於2020年起規劃為C-130實施性能提升，但由於F-16V戰機採購案預算排擠，直到今年才編列預算升級。國軍C-130性能提升由中科院、亞航與加拿大Cascade航太公司合作升級，包括補強軍用全球衛星定位系統(GPS)與防撞系統等。

空軍六聯隊第十大隊政戰主任王怡靜表示，升級方案已經上呈，目前空軍中能夠飛出ADIZ（防空識別區）的機種，C-130就是其中之一，但因儀表尚未E化，希望能進行電子儀表及各裝備的升級，能更符合國際民航法規，在人道救援上能夠更順遂。

E-2D採購花費百億軍方傷腦筋

中華民國空軍於1990年代向美國分2批共採購4架E-2T預警機，E-2T為E-2B預警機升級版本，空軍加購的E-2T與美國海軍新購的E-2C同為「鷹眼2000型」，所以我空軍將新購的預警機改稱為E-2K。

2008年，美國同意將空軍最早採購的2架E-2T性能升級至E-2K。外表上，E-2K與E-2T最大差異為4葉螺旋槳換裝成NP2000型8葉螺旋槳，新型螺旋槳能夠有效降低噪音與震動、提升飛行性能與可靠性；在內部升級上，E-2K換裝運算能力提升數倍的940型中央電腦，並安裝能與國軍「博勝」通資系統相連的資料鏈。

美國諾斯羅普格魯曼公司於21世紀初期推出最新型E-2D預警機，E-2D安裝新型APY-9主動相位陣列雷達/ADS-18天線，混合360度機械旋轉式與電子波束掃描，能與海軍神盾艦進行整合，有效偵測距離超過550公里。新型雷達更有偵測敵方匿蹤戰機的能力，AN/APY-9雷達在「凝視」模式下，機背上方雷達天線的旋轉機構鎖定後，電子掃瞄天線專門針對30至90度的水平扇面進行密集掃瞄，一旦發現雷達信號微弱，而且斷斷續續的可疑匿蹤目標時，雷達波束可以停止所有的水平掃瞄，專門對準一個固定方位掃描，強迫匿蹤目標現身。

隨著中國殲20、殲31與俄羅斯Su-57等新一代匿蹤戰機問世，美國海軍與日本航空自衛隊也陸續採購E-2D預警機取代舊型E-預警機。因應中共隱形戰機成軍與共機不斷擾台，加上空軍現役預警機服役平均達20年，國軍在2021年規劃採購6架E-2D預警機，但單機價格高達4億美元（約120億新台幣）以上，購買6架金額就要700億台幣，由於空軍尚有66架F-16V戰機、MQ-9B無人機、愛國者增程型飛彈採購案，在預算排擠下，國防部也為預算籌獲傷腦筋。

2022年2月俄烏戰爭爆發後，美國以訂單因戰爭排擠為言延遲售台M109A6自走砲，希望台灣打非對稱作戰，能買更多精準彈藥，而非載具，E-2D預警機採購案恐遭美國拒絕。

▲美國海軍E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機。（圖／美國海軍）
▲美國海軍E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機。（圖／美國海軍）
美方技術人員駐台協助P-3C性能提升

由於S-2T反潛機服役超過40年，機齡老舊、零件獲取不易，使得反潛能力大幅下滑，因此我國自1997年起便積極向美國洽購或租借P-3C獵戶座（Orion）反潛機。2001年4月，美國小布希總統通過對台三大軍購案，包括12架P-3C反潛機、柴電潛艦與愛國者飛彈等。

經過多年爭論，朝野立委終於在2007年達成共識，同意通過240億元的P-3C軍購案，從美軍退役、封存的P-3C機隊中，挑出狀況最好的12架進行翻修，並於2013年9月底陸續交機。2017年12月1日舉行成軍典禮，S-2T也在同日光榮除役。

P-3C滯空時間達12小時，巡航距離達2800浬，P-3C服役後，國軍終於擁有全天候反潛、偵巡戰力。P-3C可以搭載84個聲標，48個放機腹後方位置、36個放機艙內，每個聲標價值1萬美金，重22公斤，只能靠人工掛載上機，因此掛載相當費時。

2023年1月5日，國防部公告「反潛戰機後續技術支援」案，金額達台幣14億8608萬元，由我國駐美軍事代表團與美國在台協會 (AIT)共同簽署，執行期程是自2022年12月15日起，至2027年8月31日止，由美方技術人員為空軍P-3C反潛機部隊提供技術協助。

▲P-3C反潛巡邏機。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.30）
▲P-3C反潛巡邏機。（圖／記者呂炯昌攝）

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