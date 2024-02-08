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新垣結衣最愛的「惡魔系可愛童星」變了！谷花音19歲肉臉沒人認出

▲谷花音因參演新垣結衣主演的電視劇《全開女孩》走紅，可愛臉蛋受到關注；如今19歲模樣較為圓潤。（圖／谷花音IG、翻攝富士電視台《全開女孩》）
▲谷花音因參演新垣結衣主演的電視劇《全開女孩》走紅，可愛臉蛋受到關注；如今19歲模樣較為圓潤。（圖／谷花音IG、翻攝富士電視台《全開女孩》）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本「最美童星」、「小惡魔系童星」谷花音於2008年4歲出道，曾與新垣結衣合作拍攝《全開女孩》，如今的她已是亭亭玉立的少女，19歲的模樣亦變得圓潤，「可愛臉蛋」昔今大不同。

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▲▼錦戶亮（上圖左起）、谷花音、新垣結衣的戲劇《全開女孩》2011年播出時受到歡迎，谷花音也因此獲封「最美童星」、「小惡魔系童星」、「年幼版佐佐木希」。（圖／翻攝富士電視台《全開女孩》）
▲▼錦戶亮（上圖左起）、谷花音、新垣結衣共演的戲劇《全開女孩》2011年播出時受到歡迎，谷花音的可愛模樣因此受到關注，獲封「最美童星」、「小惡魔系童星」、「年幼版佐佐木希」等稱號。（圖／翻攝富士電視台《全開女孩》）
▲▼錦戶亮（上圖左起）、谷花音、新垣結衣的戲劇《全開女孩》2011年播出時受到歡迎，谷花音也因此獲封「最美童星」、「小惡魔系童星」、「年幼版佐佐木希」。（圖／翻攝富士電視台《全開女孩》）
 
▲▼錦戶亮（上圖左起）、谷花音、新垣結衣的戲劇《全開女孩》2011年播出時受到歡迎，谷花音也因此獲封「最美童星」、「小惡魔系童星」、「年幼版佐佐木希」。（圖／翻攝富士電視台《全開女孩》）
 
谷花音2008年展開演藝活動，當年的她只有4歲。2011年谷花音先出演富士電視台日劇《媽媽們的戰爭》，同年7月參演新垣結衣、錦戶亮主演的電視劇《全開女孩》，劇中飾演個性早熟的幼稚園小女孩「櫻川日向」，加上同期的廣告播放，谷花音可愛模樣立即受到關注。谷花音跟新垣結衣也因為合作拉近關係，皆表示被對方治癒。

谷花音戲路大開，最擅長哭戲，最快5秒內就能掉淚，擁有「小惡魔系童星」、「年幼版佐佐木希」封號，9歲開始就代言無數。

如今谷花音已是19歲少女，臉蛋也隨著年紀「增長」，模樣變得成熟、圓潤，令許多網友認為沒有過往可愛，更有人直率表示嚴重走鐘；但也有人覺得谷花音的招牌大眼沒變，依然可愛迷人，也表示這是成長過程的正常現象、肉一點也沒有不好，未來一定會瘦下去，要大家毋須過於嚴苛批評。

▲谷花音現今模樣成熟。（圖／谷花音IG）
▲谷花音現今模樣成熟。（圖／谷花音IG）
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