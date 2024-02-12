2024初三禁忌！在家也能補大運招財　命理師教絕招：快找出財位

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一、流水盆「旺財」:
2024年「財帛星」在北方，財帛星主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人，或從事車子、保險、不動產買賣等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源。
二、檢查「財位」：
找出房子的「財位」在哪裡，門位和財位有互相影響的關係，財位一般在客廳大門斜對角，且有L形直角，也就是房子能「藏風聚氣」的地方為財位。
這L形直角最好有一米寬以上，且不可為通道或走道，不可放置會震動的東西，例如喇叭；也不可放置干擾磁場的器具，如電話、電磁爐，或會蒸發的東西，如熱水瓶，否則家中財運會受干擾甚至蒸發掉。另外財位處更不可放置污穢東西，像垃圾之類，小心漏財或無財。
三、吉祥物旺財：
在「財位」依照個人的本命，放置適合的吉祥藝術品，如木雕、石雕、金器、財神爺、水晶球、水晶洞等。
四、「財位」光明：
財位都在角落，若室內的照明不足，往往會顯得較為昏暗，財位昏暗象徵未來的財運昏暗，因此可以準備一盞光明燈，隨時照亮財位，讓財運之路光明。
此外，也可以準備一盞鹽燈，藉此吸收水分、降低濕氣，還可以強旺整個空間的財氣。古代鹽是珍貴物品的象徵，因此能代表錢財，非常適合擺放在財位上，放置鹽燈需要注意的是，務必保持常亮，若沒有開燈，鹽燈會因為空氣水分潮濕而融化，象徵財運黯淡無光。
五、吸收陽氣：
中午陽光較強的時候將門窗全部打開，讓陽氣及新鮮空氣進入房子內，將宅在家的悶氣轉換成好氣、旺氣、陽氣，否則，空氣不好會讓腦筋混沌不明，頭腦清楚好運、財運自然會來臨。
六、主人位不可背對大門：
主人坐在沙發上要能察知門口的動靜，方能掌握家裡的動態，若主人背對大門，大門的狀況將無法掌控。這樣的客廳布局，會導致屋主判斷力下降，如果是做生意的人，很容易賠錢。
七、整潔開運：
家裡越髒，心情越差，現在宅在家也可以花點時間整理家中的每個角落，乾淨整齊的環境也會使人心情更加愉悅，疾病遠離，好運來。
八、植物旺財：
在客廳、餐廳、陽台種植富貴竹、招財樹、福祿桐、福木等綠色或圓葉植物，意寓節節高升、吉祥、富貴、開運。
九、色調宜暖：
色調以暖色、中性色為主，創造溫馨、浪漫、和諧。
十、宜暖黃招財：
黃色為土，土生金，暖黃色的燈飾，能夠起到招財的作用，助旺財運，對於偏財運也有幫助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。